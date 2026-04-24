Da li se Đurđevdan ove godine slavi mrsno ili posno? Rešena dilema, jedan detalj menja trpezu

Dok se Srbija sprema za jednu od najvećih slava, kalendari za 2026. godinu donose jasnu poruku: Đurđevdan ove godine "pada" u sredu, a pravila posta su nepokolebljiva.

Iako se mnogi nadaju mrsnom pečenju, crkveni kanon kaže drugačije – otkrivamo šta smete da poslužite gostima, a šta da ostavite za "drugi dan"!

Dok se približava Đurđevdan, jedna od najčešćih i po mnogima najlepših krsnih slava, ponovo se otvara pitanje da li se praznik obeležava mrsnom ili posnom trpezom.

Ove godine, Đurđevdan "pada" u sredu, što ga stavlja u okvir crkvenih pravila o postu.

Naime, Đurđevdan je nepokretan praznik koji se svake godine slavi 6. maja, a u 2026. godini taj datum "pada" u sredu. Kako pravoslavni kalendar propisuje post sredom i petkom, osim u periodu takozvanih trapavih sedmica, krsne slave koje se nađu u tim danima obeležavaju se posnom trpezom.

Izuzetak koji ove godine ne važi

Izuzetak od ovog pravila postoji samo ukoliko slava "padne" u Svetlu nedelju, odnosno prvu sedmicu nakon Uskrsa, kada se post potpuno ukida zbog uskršnje radosti i slave se obeležavaju uz mrsnu trpezu. U 2026. godini taj slučaj ne važi, jer je Đurđevdan više nedelja udaljen od tog perioda.

Prema crkvenom učenju, krsna slava ne ukida post, već ga u određenoj meri ublažava, pa su u takvim slučajevima dozvoljeni riba, ulje i vino, dok se mrsna hrana ne koristi, prenosi Dnevnik.rs.

Duhovna suština ispred trpeze

Veroučiteljica Stojana Valan podseća da je suština slave pre svega duhovna.

- Slava nije odvojena od crkvenog života. To je dan molitvenog okupljanja porodice u čast svetitelja zaštitnika doma. Ako slava pada u takozvani posni dan, trpeza treba da bude u skladu sa tim - navodi ona.

Slično ističe i protođakon Nemanja Reljić iz Manastira Rmanj, naglašavajući da je u prvom planu duhovni smisao praznika.

- Suština slave su molitva, slavski hleb, koljivo, sveća i kadionica. Hrana je u drugom planu - kaže on, podsećajući da je krsna slava kroz istoriju dobila svoje hrišćansko značenje kao dan posvećen zaštitniku porodice.

Šta sa gostima koji dolaze sutradan?

Zbog toga crkveni poredak ostaje jasan - Đurđevdan se ove godine obeležava uz posnu trpezu, uz razrešenje na ribu, ulje i vino. Svečari koji imaju veliki broj gostiju i žele da ugoste familiju i prijatelje i dan kasnije, 7. maja (četvrtak), tada ih mogu poslužiti mrsnom hranom bez kršenja crkvenih pravila.

