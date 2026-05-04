Ako se ovde parkirate, kazna i do 2.000 evra: Na ovo nikako ne nasedajte

Na odmorištu uz autoput A1 u Würenlosu mesta za parkiranje autobusa strogo su rezervisana, a ako ipak prekršite ovo pravilo, platićete kažnu veću od 2.000 evra.

Turističkim autobusima potreban je prostor za pauze i zakonom propisana vremena vožnje i odmora, a kada se tamo nalaze automobili, to baš i nije moguće.

Na zahtev vlasnika, kompanije Bovida AG, Okružni sud u Badenu sada je izdao zabranu da: neovlašćena vozila više ne smeju koristiti označena autobuska parkirališta.

U slučaju da dođe do prekršaja, preti kazna do 2.000 švajcarskih franaka (oko 2.165 evra), a zabrana važi 20 godina, piše "Aargauer Zeitung".

Zabrana se izričito odnosi i na kamione, za koje već postoje posebne zone parkiranja.

Na koga se odnosi ova odluka?

Ova odluka odnosi se na više parcela u vlasništvu kantona Aargau i ima za cilj trajno rešavanje problema parkiranja autobusa.

BFU godinama upozorava da umorni vozači predstavljaju veliki bezbednosni rizik i da se zakonom propisana vremena vožnje i odmora moraju strogo poštovati.

Autor: D.Bošković