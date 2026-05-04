Izmene zakona: Nova pravila o doniranju organa nada su za 1.700 pacijenata koji čekaju transplantaciju

Očekujem da će uvođenje reda pojačati disciplinu i probuditi svest kod ljudi, te da ćemo imati više potencijalnih donora, ističe direktor Instituta "Dedinje" prof. dr Milovan Bojić

Odluka Vlade Srbije da jasno definiše pravila o doniranju organa ulila je novu nadu za 1.700 pacijenata koji čekaju transplantaciju, ali struka poručuje da je to tek temelj na kojem moramo da gradimo poverenje i razvijamo celu strategiju!

Podsetimo, Vlada Srbije utvrdila je izmene i dopune dva zakona iz oblasti zdravstva - o presađivanju ljudskih organa i o ljudskim ćelijama i tkivima, kojima se predviđa mogućnost da osoba za života izjavi da želi (izjava o darivanju) ili da ne želi (izjava o protivljenju) da daruje svoje organe, tj. tkiva nakon smrti, kao i izdavanje donorske kartice licu koje je dalo izjavu o darivanju.

Registar lica koja žele da daruju organe

Prema izmenama i dopunama ovih zakona postojaće registar lica koja žele da daruju svoje organe, tj. tkiva, i registar lica koja ne žele da daruju svoje organe, tj. tkiva, u koje će se upisivati izjave volje lica u vezi sa doniranjem svojih organa, tj. tkiva nakon smrti.

Izmenama zakona jasno je definisano ko odlučuje o doniranju organa ukoliko se preminuli za života nije izjasnio. U tom slučaju, saglasnost daje ili odbija porodica po strogom redosledu: punoletno dete, supružnik, roditelj, pa brat ili sestra. Ukoliko nijedan član porodice ne stekne pravo da da ili odbije saglasnost u skladu sa zakonom, to može da učini etički odbor zdravstvene ustanove.

"Izuzetno važno za veliki broj pacijenata"

- Jasno i precizno su definisane dužnosti koordinatora, odnosno člana koordinacionog tima, pre nego što započnu procedure preuzimanja organa, odnosno tkiva sa preminulog lica, postupci upoznavanja i komunikacije sa članovima porodice preminulog lica, kao i čuvanje tela preminulog na način koji ne vređa poštovanje i dostojanstvo preminulog i porodice - navodi se u saopštenju.

Direktor Instituta "Dedinje" prof. dr Milovan Bojić pozdravlja ove izmene koje uređuju oblast transplantacije koja je izuzetno važna za veliki broj pacijenata.

- Nova pravila omogućiće jasniju i precizniju sliku oko samih donora, donorskih kartica, ali i o onima koji nisu za transplantaciju ili se još uvek nisu opredelili uz tačnu dinamiku. Očekujem da će uvođenje reda pojačati disciplinu i probuditi svest o doniranju organa, te da ćemo imati više potencijalnih donora. Rad na podizanju svesti je neprekidni zadatak svih nas, uključujući i medije. Verujem da će ove izmene olakšati sam proces i doprineti većem broju transplantacija - istakao je dr Bojić.

Autor: D.Bošković