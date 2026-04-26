BOJIĆEV ALARM ZA SRBIJU: Smrtnost nam je među najvećim u Evropi, direktor 'Dedinja' upozorava - 'Jedite, nemojte da žderete!'

Direktor Instituta "Dedinje" Milovan Bojić izneo je dramatične podatke o zdravstvenom stanju nacije, ističući da je Srbija zemlja sa najvećim procentom smrtnosti od bolesti srca i krvnih sudova. On je upozorio da smo godinama, uz Rusiju i Ukrajinu, u samom vrhu Evrope po stopi obolevanja.

Bojić je naglasio da se na operativnim programima primećuje sve veći broj mlađih pacijenata, te da državna strategija teži smanjenju smrtnosti sa 54 na nešto iznad 40 odsto, što je i dalje visok broj. Kao ključnu stavku izdvojio je promenu životnih navika.

"Važno je da ne jedemo žderući, nego da jedemo onoliko koliko možemo da 'sagorimo'", poručio je Bojić, apelujući na građane da sami eliminišu faktore rizika.

On je savetovao obaveznu kontrolu pritiska i šećera, kao i svest o genetskim predispozicijama. U tom cilju, najavio je otvaranje najsavremenijeg odeljenja kardiogenetike u Institutu "Dedinje", gde će pacijenti uz uput iz doma zdravlja moći da dobiju genetske analize i stručne savete o prevenciji.

