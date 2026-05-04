Prekinut program na svim televizijama u Srbiji: Tačno u 22.30 emitovana OVA PORUKA

Sve televizije večeras su u 22.30 prekinule program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava Malom Orašju i Duboni, ali i Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Tog 4. maja 2023. godine, desilo se užasno masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju.

Danas je u Duboni i Malom Orašju obeležena treća godišnjica ove nezapamćene tragedije.

Ubijeno je devetoro mladih ljudi - Petar Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Marko Mitrović, Aleksandar Milovanović, Nikola Milić, Milan Panić, Kristina Panić i Dalibor Todorović. Danas, na godišnjicu stradanja, u selima u kojima je došlo do stradanja obeležen je njihov pomen.

Podsetimo, program na svim televizijama prekinuo se i 3. maja tačno u 8.41, kako bi se obeležila treća godišnjica velike tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar", kada je dečak ubica i započeo svoj krvavi pir.

