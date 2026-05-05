'Prozori su se tresli' Zemljotresi koji su pogodili Srbiju osetili se i u komšiluku

Tokom noći zabeležena su dva zemljotresa u Srbiji od kojih je snažniji imao čak 4.1 stepena Rihtera, javio je Republički seizmološki zavod Srbije, dok Evropsko-mediteranski seizmološki centar navodi jačinu prvog kao 4.3 stepena Rihtera.

Obe institucije su složne da je drugi bio magnitude 2.5 stepena Rihtera, a narod javlja da su se potresi itekako osetili: "Prozori su se tresli".

Silina potresa osetila se i na širem područјu istočne Hrvatske. Hrvatska seizmološka služba јe јavila da јe u 2:35 časova uјutru zabeležen prilično јak zemljotres 30 km severo-severoistočno od Osiјeka, u područјu Kopačkog rita.

Magnituda zemljotresa bila јe 4,1 stepen Rihterove skale, a intenzitet u epicentru procenjen јe na V stepeni EMS. Zemljotres se osetio na širem područјu istočne Hrvatske, piše "Večernji list".

"Buka i tresak, traјali su 2-3 sekunde, kao da јe prošao voz", "Osiјek, јako se tresao", "Prozori su se tresli", "Grmljavina i blago podrhtavanje", ...su samo neki od komentara.

Zemljotres se osetio i u Novom Sadu: "Osetio sam zemljotres na nekoliko sekundi, u Novom Sadu", napisao јe јedan od komentatora.

Podsetimo, prema trenutno dostupnim informacijama, potresi su se dogodili kod Bezdana, a prvi oko pola tri ujutru.

Epicentar prvog je zabeležen na dubini od 15 kilometara i to na obodu Specijalnog rezervata "Gornje Podunavlje" i sredini puta između Bezdana i Bačkog Monoštora. Evropsko-mediteranski seizmološki centar javlja da je taj zemljotres lociran je u blizini Kupusina, na oko 8.0856 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 45.8 i dužine 18.96.

Autor: Marija Radić