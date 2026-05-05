AMSS: Na glavnim putnim pravcima saobraćaj umerenog intenziteta, zastoji mogući zbog radova

Saobraćaj se na glavnim putnim pravcima odvija umerenim intenzitetom, bez većih zastoja i prekida na važnijim putnim pravcima.

AMSS apeluje na vozače da obrate pažnju na pešake i bicikliste, naročito u naseljenim mestima.

Mogući su povremeni kratkotrajni zastoji zbog lokalnih radova ili sporije vožnje, pa se savetuje uobičajen oprez i poštovanje signalizacije.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima, dok teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije do šest sati.

Na (TMV) terminalima teretnjaci se zadržavaju na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš 120 minuta, Kelebiji 60 minuta, Batrovcima 180 minuta i Šidu 240 minuta.

