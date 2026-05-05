PRVO SU SE ZAČULI PSI, A ONDA SE DOBRO ZATRESLO: Pogledajte snimak zemljotresa u Bezdanu od 4,1 po Rihteru (VIDEO)

Na mrežama se pojavio i snimak noćašnjeg potresa koji su snimile kamere na porodičnoj kući na području Sombora.

Krajnji sever Srbije noćas je pogodio zemljotres od 4,1 stepen po Rihteru, registrovan na području Bezdana.

Potres je registrovan u 2.35 sati, nedugo potom za njim je usledio novi, zabeležen u 2.44 časa.

Osetio se i u susednim zemljama - Hrvatskoj i Mađarskoj.

A da se nešto dešava najavili su psi, koji su svi uglas počeli da laju posle čega je usledio jak udar.

Autor: D.Bošković