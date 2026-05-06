REŠENA DILEMA: Evo da li mogu trudnicu da VRATE SA GRANICE zbog e-bolovanja

Poslednjih dana među roditeljima i trudnicama širi se dilema - da li žene koje su na trudničkom bolovanju mogu da budu vraćene sa granice zbog e-bolovanja? To je bila i tema polemika na mrežama.

O tome govori Aleksandar Seničić, direktor JUTE.

Šta piše na sajtu RFZO?

Na zvaničnom sajtu RFZO ne postoji jasno pravilo koje zabranjuje trudnicama da napuste zemlju dok su na bolovanju.

Ono što propisi definišu jeste da je bolovanje – uključujući i trudničko – oblik privremene sprečenosti za rad, koji se određuje na osnovu zdravstvenog stanja i procene lekara.

Drugim rečima, fokus je na sposobnosti za rad, a ne na zabrani kretanja.

Ključna stvar: odluka lekara

U dokumentaciji RFZO jasno je naznačeno da lekar procenjuje stanje pacijenta i daje preporuke koje se odnose na ponašanje tokom bolovanja.

To u praksi znači:

ako lekar proceni da putovanje ne ugrožava zdravlje – nema prepreke

ako postoje ograničenja – ona moraju biti ispoštovana

Upravo tu nastaje prostor za različita tumačenja u praksi.

Zašto dolazi do problema na granici

Sa uvođenjem e-bolovanja, podaci o tome da je neko na bolovanju postali su dostupni u sistemu.

To znači da nadležni organi mogu da vide da je osoba na bolovanju, pa u pojedinim situacijama traže dodatnu potvrdu da je putovanje dozvoljeno.

Ako takva potvrda ne postoji, može doći do zadržavanja ili vraćanja sa granice.

Nije zabrana, ali jeste kontrola

Najvažnije je naglasiti putovanje trudnicama na bolovanju nije zabranjeno zakonom. Međutim u praksi može biti problem ako ne postoji saglasnost lekara.

Šta savetuju stručnjaci iz turizma

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA), Aleksandar Seničić, upozorio je da putnici moraju biti upoznati sa pravilima i dokumentacijom.

On je istakao da se u ovakvim situacijama ne radi o zabrani putovanja, već o proveri da li osoba na bolovanju ima pravo da napusti zemlju bez posledica po svoje zdravstveno stanje i prava iz osiguranja.

Šta uraditi pre puta

Kako bi izbegle neprijatnosti, trudnice koje su na bolovanju trebalo bi da:

konsultuju izabranog lekara

zatraže potvrdu ili mišljenje o putovanju

imaju dokumentaciju kod sebe prilikom prelaska granice.

Istraživanje pokazuje da ne postoji pravilo koje automatski zabranjuje trudnicama na bolovanju da putuju. Ipak, zbog sistema e-bolovanja i kontrole na granici, ključnu ulogu ima – mišljenje lekara.

Zato, pre puta, jedna potvrda može napraviti veliku razliku.

Autor: S.M.