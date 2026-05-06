Stiže PESAK iz Sahare: Očekuje se prljava kiša, a evo koji delovi zemlje će biti prvi na udaru

I današnji dan biće u Srbiji pravi letnji. Maksimalna temperatura biće od 25 do 30, u Beogradu do 29 stepeni. Iako se i danas očekuje dosta sunca, biće i oblačnosti.

Inače, narednih dana očekuje nas i jedna interesatna pojava.

Već posle podne na zapadu i severozapadu Srbije očekuje se pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, tokom večeri i u severnim, a tokom noći i u ostalim delovima Srbije. Ne očekuju se značajnije padavine.

U četvrtak i petak promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Značajnije padavine očekuju se u petak, naročito posle podne i uveče.

Maksimalna tempeatura biće od 18 do 25 stepeni.

Još u subotu ponegde padavine, da bi padavine do kraja dana prestale, a došlo bi i do razvedravanja.

S obzirom na to da će danas i narednih dana Srbija biti pod uticajem jugozapadnog visinskog strujanja, osim tople vazdušne mase, sa severa Afrike stizaće i čestice pustinjskog peska iz Sahare.

U predelima sa padavinama očekuje se prljava kiša. Reč je o potpunoj prirodnoj i uobičajenoj pojavi, a koja je najviše vidljiva na vozilima i drugim predmetima po prestanku padavina.

U nedelju sunčano i ponovo toplo, ali uz naoblačenje prema kraju dana sa zapada, u toku noći ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće od 24 do 28°C.

Autor: S.M.

