Ekspo 2027: Registracija volontera od 15. maja

"Registracija volontera za Ekspo 2027 počinje 15. maja. Uvereni smo u visok odziv volontera, a posebno mladih, jer je Ekspo globalni događaj kakav neće biti organizovan na tlu Jugoistočne Evrope u sledećih deset godina", istakao je Danilo Jerinić, direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Jerinić je ukazao da će Beograd od maja do avgusta 2027. godine biti "baza 20.000 volontera iz cele Srbije, regiona i sveta".

"Posebno pozivamo mlade i studente, kako iz Srbije tako i iz inostranstva, da se prijave za volontiranje. Vlada Srbije je donela odluku da se volontiranje na Ekspu smatra dobrovoljnim radom koji svakom studentu može da donese od jednog do tri ESPB boda, u zavisnosti od broja sati angažovanja", rekao je Jerinić.

On je objasnio da vrednovanje dobrovoljnog rada studenata sprovodi visokoškolska ustanova kojoj student pripada, a na osnovu potvrde o obavljenom volontiranju koju studentu izdaje privredno društvo EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

"Društveni angažman studenata na brojnim fakultetima u Francuskoj, Španiji, Italiji i Nemačkoj vrednuje se kroz dodelu akademskih bodova. To je uobičajena evropska praksa, koja nije nova ni u Srbiji. Isti princip dodele akademskih bodova za volontiranje postojao je i tokom Univerzijade 2009. godine u Beogradu", izjavio je direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Danilo Jerinić.

