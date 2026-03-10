AKTUELNO

Društvo

BEOGRAD JE CENTAR SVETA! Počeo IPM, susret zemalja učesnica na Ekspo 2027

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Dejan Živančević ||

Ekspo 2027 u Beogradu biće najveća specijalizovana ekspo izložba u istoriji i najveći događaja u svetu naredne godine, rekao je prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, na otvaranju Drugog Susreta međunarodnih učesnika na Međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo Beograd 2027.

Siniša Mali ističe da se danas u Beogradu okupio 451 delegat iz 138 zemalja sveta.

- Svet je danas u Beogradu, a Beograd je danas svet u malom. I u uslovima velikih tenzija u svetu, ovo je možda prava slika i prilika kako svet treba da izgleda, ali takođe i uvod u ono što nas očekuje naredne godine u Srbiji, a to je da ćemo imati najveći specijalizovani ekspo ikada u istoriji specijalizovanih ekspoa, s obzirom na to da imamo 130 zemalja koje su već potvrdile svoje učešće naredne godine - rekao je Mali.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Dodao je da će se učesnici naredne godine okupiti na Ekspu, kako bismo se zajedno izborili za lepši i bolji svet, mirniji i stabilniji život i lepše i bolje okruženje u kojem živimo.

- Istovremeno, taj događaj naredne godine je najveći događaj te godine u svetu. Dakle, nekoliko stvari koje su za 2027. godinu u planu i ja se nadam da će sa mirom koji će doći u svet, to biti prilika da se ponovo pokaže slika velikog zajedništva za ceo svet - rekao je Mali.

Osvrnuo se i na radove na kompleksu Ekspa i naveo da oni napreduju po planu i da će ključevi paviljona zemljama učesnicama biti uručeni do 1. decembra, kao što je i predviđeno ugovorima.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Podsetio je da je do početka Ekspa u Beogradu 2027. godine ostalo 430 dana i poručio je učesnicima sastanka da je najvažnije u naredna tri dana da se učesnici okupe i da u naredna tri dana sastanka razgovaraju o budućnosti.

Autor: Iva Besarabić

