DO SADA 137 ZEMALJA POTVRDILO UČEŠĆE NA IZLOŽNI 'EKSPO 2027' Mali saopštio sjajne vesti

Prvi potredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da postoji velika zainteresovanost u svetu za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027. u Beogradu i da je do sada svoje učešće potvrdilo 137 zemalja.

"Republika Srbija će naredne godine, poštovani građani Srbije, biti domaćin najvećeg događaja u istoriji naše zemlje ikada, takođe i najvećeg događaja te godine u svetu, a to je Ekspo 2027. godine. Imamo u ovom trenutku 137 zemalja koje su potvrdile svoje učešće, što je jednostavno neverovatna cifra", rekao je Mali na predstavljanju nacionalne strategije "Srbija 2030", u Palati Srbija.

Naglasio je da to pokazuje koliko poštovanje Srbija ima i koliko zemalja sveta želi da dođu u našu zemlju. "Ekspo nam je takođe izvor rasta, kao što su nam izvor rasta, ulaganje u infrastrukturu, u energetiku i sve ostalo što nam obezbeđuje porast plata, penzija i minimalne zarade. Pogledajte samo kako jedna investicija, s obzirom na to da imate 4.000 radnika koji dnevno rade, preko 500 mašina koje su angažovane na izgradnji Ekspo kompleksa, utiču na rast našeg BDP-a. Pri tome, da napomenem, Ekspo je deo programa Srbija 2027 koji podrazumeva 323 projekta širom naše Srbije, dakle nije samo u pitanju Beograd", naveo je Mali.

Autor: A.A.