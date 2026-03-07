AKTUELNO

Politika

DO SADA 137 ZEMALJA POTVRDILO UČEŠĆE NA IZLOŽNI 'EKSPO 2027' Mali saopštio sjajne vesti

Izvor: Alo.rs, Foto: printscreen ||

Prvi potredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da postoji velika zainteresovanost u svetu za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027. u Beogradu i da je do sada svoje učešće potvrdilo 137 zemalja.

"Republika Srbija će naredne godine, poštovani građani Srbije, biti domaćin najvećeg događaja u istoriji naše zemlje ikada, takođe i najvećeg događaja te godine u svetu, a to je Ekspo 2027. godine. Imamo u ovom trenutku 137 zemalja koje su potvrdile svoje učešće, što je jednostavno neverovatna cifra", rekao je Mali na predstavljanju nacionalne strategije "Srbija 2030", u Palati Srbija.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Naglasio je da to pokazuje koliko poštovanje Srbija ima i koliko zemalja sveta želi da dođu u našu zemlju. "Ekspo nam je takođe izvor rasta, kao što su nam izvor rasta, ulaganje u infrastrukturu, u energetiku i sve ostalo što nam obezbeđuje porast plata, penzija i minimalne zarade. Pogledajte samo kako jedna investicija, s obzirom na to da imate 4.000 radnika koji dnevno rade, preko 500 mašina koje su angažovane na izgradnji Ekspo kompleksa, utiču na rast našeg BDP-a. Pri tome, da napomenem, Ekspo je deo programa Srbija 2027 koji podrazumeva 323 projekta širom naše Srbije, dakle nije samo u pitanju Beograd", naveo je Mali.

Autor: A.A.

#Expo

#Izložba

#Siniša Mali

POVEZANE VESTI

Politika

'ŠANSA KOJU NE SMEMO DA PROPUSTIMO' Mali: Do sada se prijavilo 28 zemalja za Ekspo 2027. u Beogradu

Politika

'DO SADA JE 114 ZEMALJA POTVRDILO UČEŠĆE NA EKSPU' Mali: Očekujemo da ćemo rekord iz Astane premašiti

Politika

'TAČNO 100 ZEMALJA POTVRDILO UČEŠĆE NA EXPO 2027' Mali: Bićemo ponosni domaćin

Politika

'OČEKUJEMO TRI ILI ČETIRI MILIONA POSETILACA' Ministar Mali: Učešće na Ekspu potvrdila 121 zemlja

Politika

SRBIJA PIŠE ISTORIJU U DUBAIJU! Siniša Mali potvrdio: Još jedna zemlja stiže u Beograd! EXPO 2027 će biti najmasovniji ikada, obaramo rekord Astane!

Politika

DO 2027. GODINE ULOŽIĆEMO U 323 PROJEKTA ŠIROM SRBIJE Mali saopštio SJAJNE VESTI: Vrednost ugovora će iznositi 17,8 milijardi evra