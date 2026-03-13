Mali: Ekspo u Beogradu će biti najveća izložba ove vrste ikada, šansa je za razvoj zemlje

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će Specijalizovana izložba Ekspo 2027 u Beogradu biti najveća izložba ove vrste ikada i da trenutno ima 137 potvrđenih učesnika.

On je u intervjuu za Kinesku globalnu televizijsku mrežu (CGTN) rekao da se Srbija za organizaciju izložbe prijavila jer je želela da time ubrza rast svoje ekonomije i razvoj zemlje.

"Svaka zemlja traži različite mogućnosti za rast. Ekspo je prilika za nas. Zato želimo da se pobrinemo da privučemo što više zemalja, što više učesnika. Ovo je i najveći događaj u našoj istoriji. Dakle, ogromna razvojna prilika za sve nas, posebno za našu zemlju", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje kako u svetlu aktuelnih svetskih događaja i novih tehnologija, koje menjaju svet, vidi buduću saradnju između Srbije i Kine, Mali je ocenio da odnos između dve zemlje nikada nije bio bolji.

"Činimo sve da poboljšamo taj odnos u budućnosti. Taj odnos je zasnovan na poverenju, na međusobnom razumevanju, na obostranoj koristi od saradnje. Veoma smo zahvalni našim kineskim prijateljima na podršci tokom pandemije kovida 19, na primer. Ali mislim da je Sporazumom o slobodnoj trgovini koji imamo sa Kinom, da budem iskren, nebo granica", istakao je on.

Kada je reč o budućim koracima u saradnji, rekao je da Srbija želi da vidi više investicija od strane kineskih prijatelja, posebno u visokotehnološkoj industriji, u oblasti u kojoj Kina dominira i koja je budućnost sveta, a to je veštačka inteligencija.

Autor: A.A.