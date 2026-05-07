Istorijski događaj posle 650 godina: Velika svetinja stiže u Beograd za Spasovdan - priprema se 300.000 darova, SPC uputila važan apel vernicima

Posle skoro 650 godina, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja biće među nama - originalni pojas presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže u Beograd za Spasovdan.

Versko dobrotvorno starateljstvo dobilo je veliki blagoslov i čast da pripremi 300.000 osvećenih traka sa Časnog pojasa presvete Bogorodice, koje će biti deljene vernom narodu koji dođe da se pokloni ovoj velikoj svetinji.

- Pozivamo sve dobrovoljce da nam se pridruže od ponedeljka do subote od 9 do 21 čas, a nedeljom nakon liturgije, u kancelariji VDS-a, Francuska 31, prvi sprat, kako bismo zajedno pripremili ove blagoslovene darove - navodi se na Instagram stranici VDS-a i dodaje:

- Da udruženim trudom, sa verom, ljubavlju i molitvom, dostojno dočekamo ovaj veliki i istorijski događaj u čast Presvete Bogorodice.

Podsetimo, patrijarh Porfirije je na praznik Blagovesti najavio dolazak svetinje.

- Naime, na Spasovdan, ako Bog da, mi ćemo imati blagoslov da u našem gradu bude pojas presvete Bogorodice, koji se čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori. Taj će nas pojas voditi u Spasovdanskoj litiji sa našom molitvom da nas presveta Bogorodica, opasujući svojim pojasom, opaše verom kao neprobojnim štitom od svakog zla i od svakog neprijatelja, verom kao našem prepuštanju volji Božjoj - poručio je prvi čovek Srpske pravoslavne crkve.

To je pojas koji je Presveta Bogorodica sama isplela.

- To je pojas koji je presveta Bogorodica sama, svojim rukama, isplela od kamilje dlake i koji je posle njenog usnuća predat apostolu Tomi, a onda je kroz istoriju imao bogato putešestvije od Jerusalima, preko Kapadokije, Carigrada, Bugarske, a u jednom periodu je bio i u Srbiji. Sveti knez Lazar je taj pojas sa delom Časnog krsta poklonio manastiru Vatoped, gde se i do dana današnjeg čuva u oltaru manastirske saborne crkve - rekao je ranije patrijarh Porfirije i dodao:

- Imaćemo blagoslov da iguman manastira Vatopeda sa još desetinom monaha bude u Spasovdanskoj litiji, a nekoliko dana posle toga u hramu Svetog Save ćemo moći svi da se poklonimo i pomolimo Presvetoj Bogorodici i primimo blagoslov njenog pojasa.

