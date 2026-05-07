PRISEBNA MAJKA SPREČILA TRAGEDIJU U NOVOM SADU! S bebom u kolicima prelazila ulicu na pešačkom, kad je PROLETEO crni automobil (VIDEO)

Jeziva scena zabeležena je u Rumenačkoj ulici u Novom Sadu! Srećom, tragedija je izbegnuta zahvaljujući pažnji i prisebnosti majke malog deteta.

Naime, na Instagram stranici "Serbia live Novi Sad" objavljen je snimak sa pešačkog prelaza u Rumenačkoj ulici.

Majka gura kolica i prelazi ulicu, u desnoj saobraćajnoj traci vozila stoje i čekaju da ona prođe.

Ali, baš kada je majka s kolicima stigla do polovine ulice, levom trakom bez zaustavljanja, čak i bez kočenja prolazi jedan crni automobil.

Žena s detetom je, srećom, zastala, zaustavila kolica i pustila bahatog vozača da prođe, a onda nastavila put preko pešačkog prelaza.

Naravno, ovaj snimak izazvao je lavinu komentara, ljudi su besni na vozača crnog vozila.

"Ne možeš više bezbedno ni preći ulicu na pešačkom. Svi prsli."

"Odmah mu oduzeti dozvolu doživotno", samo su neki od komentara...

