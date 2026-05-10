Ovo je jedini čovek kome je patrijarh Pavle poljubio ruku! Evo ko je on!

Ljuban Jednak, jedini je preživeli svedok po zlu čuvenog zločina koji su počinile ustaše 29. i 30. jula i 4. i 5. avgusta 1941. godine u pravoslavnoj crkvi Rođenja Presvete Bogorodice u Glini u tadašnjoj NDH.

Za nepunih deset dana, Pavelićeve ustaše su u crkvi zaklale 1.764 Srbina s područja Banije, a zatim spalile crkvu. Jednak je doživeo sudbinu svojih Krajišnika - prognan je u zločinačkoj operaciji "Oluja" 1995. godine.

Umro je u Beogradu 1997. godine, daleko od svog rodnog kraja.

Ljuban Jednak, Banijac koji je u crkvi Rođenja Presvete Bogorodice u Glini preživeo masakr koji su organizovale hrvatske fašističke vlasti, jedini je preživeli svedok tog stravičnog masakra.

Nakon rata, Ljuban je svedočio na sudskom procesu protiv ministra unutrašnjih poslova NDH, Andrije Artukovića.

Nažalost, pred kraj života, Ljuban se, zajedno sa stotinama hiljada Srba Krajišnika, našao u nepreglednim kolonama u avgustu 1995. godine tokom hrvatske agresije na Krajinu.

Samo četiri dana pre nego što će se naći u toj koloni stradalnika koji su bežali pred "Olujom", Ljuban Jednak je u Glini primio Orden Svetog Save I reda, koji mu je uručio patrijarh Pavle.

- Tada je patrijarh Pavle pred svim prisutnima mom dedi Ljubanu poljubio ruku - ispričao je Srđan Jednak, Ljubanov unuk.

Preminuo je nepune dve godine kasnije u Beogradu, daleko od svog rodnog kraja.

O Ljubanu Jednaku snimljen je dokumentarni film "Govorilo mi je nešto da ću ostati živ".

Jedna ulica u Beogradu nazvana je po njemu, a podneta je i inicijativa da i jedna od novosadskih ulica ponese ime ovog srpskog stradalnika.



Autor: Jovana Nerić