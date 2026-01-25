AKTUELNO

TRI SVEŠTENIKA ODRŽALA POMEN ZA ANU VOLŠ! Porodica i prijatelji oprostili se od Beograđanke zbog čijeg ubistva će muž robijati doživotno, naš pop držao opelo!

Pomen za ubijenu Anu Volš (39) održan je ovog vikenda u Grčkoj pravoslavnoj crkvi Rođenja i Uspenja presvete Bogorodice u Kohasetu u Masačusetsu, gde je Beograđanka i živela.

Da podsetimo, Ana Volš nestala je u novogodišnjoj noći pre tri godine i njeno telo nikada nije pronađeno. Polovinom prošlog decembra njen suprug Brajan Volš osuđen je na doživotnu robiju bez mogućnosti ranijeg otpusta zbog njenog ubistva.

- Njegovo Preosveštenstvo episkop Antonije Vrejm, zajedno sa ocem Konstantinom Kambusom iz Grčke pravoslavne crkve Rođenja i Uspenja presvete Bogorodice iz Kohaseta i ocem Aleksandrom Vlajkovićem iz Srpske pravoslavne crkve Svetog Save u Kembridžu, predvodio je pravoslavni parastos u znak sećanja na Anu - naveo je portal Fol river reporter.

Prijatelji i porodica Ane Volš opisali su je kao živahnu, radosna, voljenu i posvećenu ženu koja je bila divna majka, prijateljica i poslovna žena.

- Njena smrt je ostavila prazninu u njenim voljenima. Bila je majka tri dečaka koja je živela u Kohasetu - navodi portal.

Da podsetimo, Brajan Volš prijavio je Anin nestanak tek četiri dana kasnije, a istražitelji su odmah posumnjali da nešto skriva. Kako prenosi portal, u njegovoj priči bilo je dosta rupa i bilo je jasno da nešto nije u redu.

- Ponašao se čudno, a pronađeni su i brojni dokazi koji su ukazivali da je on umešan u nestanak žene - prenose.

Ključni dokaz protiv Volša bile su njegove internet pretrage u danima nakon Aninog nestanka u kojima je on pretraživao kako da se reši tela, kako da raskomada telo i kako da očisti krv.

- On je snimljen i kako kupuje krpe, sredstva za čišćenje, alate, testere. Svi ovi dokazi ukazivali su na to da je on raskomadao telo i bacio ostatke na različita mesta, uglavnom u javne kontejnere - prenose.

Volš je uhapšen i optužen za ubistvo prvog stepena. Tokom suđenja je priznao da je lagao policiju i uništio telo, ali sam zločin nije priznao. Na suđenju se branio ćutanjem.

