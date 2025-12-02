MISTERIJA CRVENE KOVERTE: Brajan je ubio Anu Volš zbog selfija koji je u novogodišnjoj noći poslala ljubavniku?

Brajan Volš, kom je počelo suđenje zbog sumnje da je 1. januara 2023. u porodičnoj kući u Kohasetu ubio suprugu, Beograđanku Anu Volš, danas je pred nastavak suđenja dostavljena crvena koverta, koju je advokatima dala njegova majka.

- Čim su mu stražari koji su ga uveli u sudnicu skinuli lisice, Volš je otvorio crvenu kovertu koju je advokatima ostavila njegova majka, koja i danas sedi u prvom redu u sudnici. Unutra je, koliko se moglo videti, bila čestitka sa nekoliko fotografija - preneli su mediji atmosferu na početku drugog dana suđenja Volšu.

Suđenje je potom nastavljeno preslušavanjem razgovora koje je policija vodila s njim nekoliko dana pošto je 4. januara 2023. prijavljen nestanak žene. U razgovorima koji su se danas čuli u sudnici, čuje se kako je Volš istražitelje navodio na pogrešan trag, tako što im je u danima potrage govorio da je "možda bila u spa centru", zatim da je bila "pod velikim pritiskom na poslu", ali i da "nestanak nije nešto što bi ličiilo na nju".

- Volela je svoj posao i svoju porodicu - čuje se na snimku koji je danas pušten.

Na audi-snimku se potom čuje kako ga policajac pita: "Mogu li da vas pitam, da li ste učinili nešto da povredite svoju ženu?".

- Nikada to ne bih uradio. Nikada ne bih povredio svoju ženu - odgovara mu Volš, ponavljajući da su imali dobar odnos i da je jedini problem u njihovom odnosu bila udaljenost.

Ana Volš, podsetimo, kako sumnjaju američki istražitelji, ubijena je 1. januara 2023. posle proslave Nove godine u porodičnoj kući u Kohasetu. Njen muž, Brajan Volš tek tri dana kasnije 4. januara, pozvao je kompaniju u kojoj je radila u Vašingtonu, a njen kolega pozvao je policiju i prijavio nestanka. Inspektori su odmah došli u kuću Volšovih u kojoj su živeli sa troje dece, prikupljali tragove i Volš je prvo uhapšen zbog ometanja istrage, a kasnije mu je na teret stavljeno da je ubio suprugu, isekao njeno telo i delove bacio u kontejnere za reciklažu.

Tokom prvih dana potrage, istražiteljima je govorio da mu je supruga rekla da zbog hitne situacije na poslu mora da se vrati u Vašington 1. januara, a prvi put je njegova odbrana juče iznela novu tezu, da je lagao policiju jer se uspaničio pošto je u njihovom bračnom krevetu tog jutra zatekao mrtvu suprugu.

Inače, tužilaštvo kao mogući motiv ubistva navodi to što je Ana imala ljubavnu vezu sa kolegom zbog koje je nameralava da ostavi muža i sa decom se preseli u Vašington.

Tokom razgovora koji su pušteni u sudnici, Volš je navodno istražiteljima pomenuo da je Ana tokom novogodišnje noći poslala fotografiju sebe i njihovog sina Vilu Fastou, za koga tužioci tvrde da je muškarac s kojim je imala aferu u Vašingtonu.

Potom su pušteni i snimci na kojima istražitelji predočavaju Volšu da su u ajpedu njegovog šestogodišnjeg sina 8. januara pronašli desetine pretraga na internetu o tome "kako se rešiti tela". Među njima su i pretrage "kako sprečiti raspadanje tela", kao i "da li mašina za pranje sudova uklanja trag krvi sa noža".

- Ne koristim taj ajped, tako da je to zaista čundo. Nema pojma - odogovio im je, kako se čuje na snimku Volš. Inače, pretrage o "raspadanju tela" i "ukljanjanju tragova" počele su 1. januara u 4.54. ujutru, zbog čega istražitelji sumnjaju da je suprugu ubio odmah posle dočeka Nove godine.

Brajan Volš uhapšen je istog dana.

Autor: S.M.