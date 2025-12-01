BRAJAN VOLŠ PONOVO SLAGAO POLICIJU: Ana mu je pre ubistva PRIZNALA JEDNU STVAR

AKTUELNO

Suđenje Braјanu Volšu, osumnjičenom da je u porodičnoj kući u Kohasetu 1. januara 2023. ubio suprugu Anu, a potom njeno telo isekao i bacio u različite kontejnere za reciklažu, nastavljeno je danas u Americi.

Za uvodnu reč javio se advokat Lerij Tipton i istakao da je Ana doživela neobjašnjivu smrt dok јe ležala u krevetu i da se on uspaničio kada ju je video kako mrtva leži.

- Pre nego što je Volš pronašao svoju ženu mrtvu, sišao je iz njihove spavaće sobe da očisti kuhinju i proveri mejlove. Zatim se vratio u spavaću sobu ne nameravajući ništa drugo nego da se uvuče u krevet sa Anom Volš, ženom koju je voleo. Kada je to uradio, Ana Volš nije reagovala, telo joj se otkotrljalo s kreveta. Bila je mrtav u njihovom krevetu, a razlog je bio neobjašnjiv - rekao je advokat.

U uvodnom izlaganju, tužilaštvo je istaklo da je Brajan Voše pretraživao "najbolje strategije za razvod" i "zakone o razvodu u Vašingtonu, DC“ samo nekoliko dana pre nego što je njegova supruga zapravo nestala.

Ali advokat odbrane, Lari Tipton, rekao je da će dokazi pokazati da su Brajan i Ana razgovarali o prodaji jedne od svojih nekretnina otprilike u vreme kada su te pretrage obavljene.

Tipton јe priznao da јe Braјan Volš lsagao policiju i da јe zaista viđen kako kupuјe sredstva za čišćenje u prodavnici.

On јe, međutim, tvrdio da par niјe imao finansiјskih problema i da su zajedno imali dosta nekretnina. Takođe tvrdio je da se par voleo.

Novo saznanje

Advokat je zatim rekao da je Ana imala aferu s drugim muškarcem i da je učinila sve da to sakrije od njega.

- Priznala je Brajanu da se zaljubila u drugog muškarca sa kojim je bila u aferi - rekao je on.

Tipton tvrdii da je Brajan Voše lagao policiju o nestanku svoje supruge kako bi zaštitio svoju porodicu.

Prethodnih nedelja, izabrani su i porotnici pred kojima će se izvoditi dokazi i koji će na kraju, kako ih je sudija podučila danas, morati da donesu odluku da li je Volš kriv ili ne. Porotnici su danas, pred početak suđenja, položili zakletvu a sudija je svakog od njih pitala da se ponaosob izjasne da li će se pridržavati pravila da ne pričaju o slučaju, da ne istražuju i ne koriste društvene mreže niti gledaju vesti, na šta su svi odgovorili potvrdno.

- Ukupno je 12 porotnika i još četvoro njih kao moguća zamena. Od izabranih je devet žena i sedam muškaraca, različitih su profesija, uključujući nastavnike i naučnike - preneli su mediji.

