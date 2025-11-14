POČELO SUĐENJE BRAJANU VOLŠU: Optužen da je ubio i raskomadao suprugu Anu – evo kako se pojavio pred sudom!

Suđenje Brajanu Volšu, optuženom za ubistvo supruge Ane Volš, poreklom iz Beograda, počelo je danas nakon višemesečnih odlaganja. Ana je nestala 1. januara 2023. godine, a njeno telo do danas nije pronađeno.

Volš se pojavio na sudu radi saslušanja o sposobnosti da učestvuje u postupku, pošto je njegovo suđenje ranije odloženo zbog procene zdravstvenog stanja. Sudija je saopštila da je od lekara dobila potvrdu i zakazala ročište za izbor porote za 18. novembar, dok se početak suđenja očekuje 1. decembra.

Prema optužnici, Volš je ubio suprugu uoči dočeka Nove 2023. godine, nakon čega je raskomadao njeno telo i uklonio ostatke. Uhapšen je kasnije tog meseca, najpre zbog obmanjivanja istražitelja, a potom i za ubistvo.

Suđenje je dodatno odloženo nakon što je Volš u septembru izboden nožem u zatvoru. Njegovi advokati tvrdili su da je njegova sposobnost da razume i učestvuje u postupku smanjena, pa je upućen na procenu u državnu bolnicu Bridžvoter.

Ana Volš, majka troje dece iz Kohaseta, nestala je oko Nove godine 2023. godine. Tužioci tvrde da ju je suprug ubio i raskomadao, ali njeno telo nikada nije pronađeno.

Advokat Lari Tipton naveo je da „mentalni i fizički efekti nasilnog napada“ i dalje sprečavaju Volša da u potpunosti učestvuje u pripremi odbrane, iako je pokazao određeni napredak.

Autor: Dalibor Stankov