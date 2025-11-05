NAJNOVIJE INFORMACIJE O ISTRAZI UBISTVA SRPKINJE! Doneta oduka o suđenju Brajanu Volšu - sumnja se da je ubio i raskomadao Anu, pa se rešio tela

Brajan Volš, koji je optužen za ubistvo Beograđanke Ane Volš, pojaviće se na sudu 14. novembra.

Sudija Dajana Frenijer na konferenciji u petak odredila je sledeće ročište za procenu sposobnosti okrivljenog da učestvuje a suđenju za 14. novembar, dok je konačno pripremno ročište zakazano za 17. novembar. Izbor porote počinje 18. novembra i trajaće oko dve nedelje.

Sudija Frenijer je rekla da se nada da će suđenje biti završeno do Božića.

"Nadam se, ali nada nije plan", dodala je Frenijer dok je određivala datume za izbor 16 porotnika za slučaj.

Sudija je takođe objasnila kako će proces izbora porote funkcionisati i zatražila od tužilaštva i odbrane da dostave svoje konačne molbe do narednog petka.

Ana Volš, majka troje dece iz Kohaseta, nestala je oko Nove godine 2023. Tužioci tvrde da ju je njen suprug, Brajan Volš, ubio i raskomadao pre nego što je uklonio njene ostatke. Njeno telo nije pronađeno.

Da podsetimo, suđenje Brajanu Volšu za ubistvo supruge Ane Volš trebalo je da počne 20. oktobra, ali je odloženo nakon što je on napadnut u zatvoru i zatraženo je da bude procenjeno da li je sposoban da prisustvuje suđenju.

Dana 7. oktobra, sudija Dajana Frenijer je naredila da se Brajan prebaci iz zatvora okruga Norfolk u Državnu bolnicu Bridžvoter na 20-dnevnu procenu sposobnosti kako bi se utvrdila njegova sposobnost da se pojavi pred suđenjem.

Iako je Volš pokazao napredak od napada, njegov advokat Lari Tipton je ranije naveo u sudskim dokumentima da "mentalni i fizički efekti nasilnog napada" i dalje sprečavaju Volša da u potpunosti učestvuje u pripremi odbrane, dodajući da ne funkcioniše na istom nivou kao pre incidenta.

Autor: S.M.