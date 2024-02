ISPLIVALE NOVE INFORMACIJE O MUŽU ANE VOLŠ: Brajanu se sudi za ubistvo žene, a evo sa kakvim se sve prevarama SRPSKI ZET dovodi u vezu! ŠOK!

Izvor: Pink.rs/24sedam.rs, Foto: INSTAGRAM.COM/ANAWALSHE, TWITTER.COM/PRINTSCREEN, TANJUG AP/GREG DERR/THE PATRIOT LEDGER VIA AP | |

Brajan Volš (49), koji čeka suđenje za ubistvo supruge Beograđanke Ane Volš u Masačusetsu 2023. godine, prevario je ljude u Južnoj Koreji, Francuskoj i Americi.

Prema presudi sudije Višeg okružnog suda u SAD Vilijama G. Janga srpski zet je dobio 37 meseci zatvora i još tri godine uslovnog otpusta. Istovremeno mu je naloženo da plati odštetu od 475.000 dolara. U aprilu 2021. Volše je priznao krivicu za prevaru, međunarodnu prevaru i nezakonitu novčanu transakciju, a presuda je postala javna 20. februara.

Falsifikatorsko-prevarantska hobotnica muža Ane Volš počela je početkom 2011. godine. Sud je utvrdio da je te godine Volš imao originalne slike "Senke" Endija Vorhola iz 1978, koje mu je dao prijatelja u Južnoj Koreji. Tada mu je Volš obećao da može da ih proda po povoljnoj ceni. Prijatelj je pristao i dao mu dve "Senke", ali i druga umetnička dela.

Originale prodao još 2011.

Naknadna istraga je otkrila da je Volš te originalne slike "Senke" odmah prodao galeriji. Kasnije su te ​​slike prošle kroz više ruku sve dok nisu prodate kupcima izvan Amerike. Do danas, Vlada SAD nije povratila originalne slike "Senke".

U međuvremenu, kako je sud otkrio, tokom 2011. godine Volš je dao da se izradi set replika "Senki". Te falsifikate mu je naslikao mladi umetnik, koji nije znao da Volš namerava da ih preprodaje kao originale. Taj set falsifikata Volš je prodao tek 2015. i to žrtvi iz Francuske. Niz prevara je nastavljen početkom novembra 2016. Dve slike Endija Vorhola je stavio na prodaju na eBay-u. To su bile one dve "Senke", koje mu je pet godina ranije uradio mladi umetnik. Prvobitna cena je bila 100.000 dolara.

U oglasu na eBay-u Volš je nakačio i fotografiju fakture za ta dva dela sa brojevima umetnikove fondacije i kupovnom cenom od 240.000 dolara. Naravno, to su bili brojevi i ugovor za umetnine koje je prodao 2011.

Nove spajalice

Kupac je odmah naseo. Poverovao je da su slike autentične i tako je između 3. i 5. novembra 2016. dogovorio sa Volšom da kupi umetničko delo van eBay-a za 80.000 dolara. Sa Volšom je zatim potpisao ugovor u kome je precizirano da je rok od tri dana za raskid ugovora i pun povraćaj novca ukoliko se kupcu ne svidi umetničko delo.

Zastupnik kupca je 7. novembra 2016. stigao u Boston da preuzme dela, dajući Volšu ček na 80.000 dolara. Blagajnički ček je tog dana deponovan na Volšov račun i 33.400 dolara je naknadno povučeno u narednih 14 dana.

Ali, kupac je dan posle preuzimanja umetnilkih dela uklonio ramove sa slika i nije pronašao pečate za potvrdu autentičnosti Vorhol fondacije. Primetio je i da platna i spajalice izgledaju novo. Kada je uporedio slike sa fotografijama sa eBay listinga, nisu izgledale identično. Kupac je zaključio da Volšove slike nisu autentične. Zato je više puta pokušavao da kontaktira Volša, koji u početku nije odgovorio, a zatim se opravdavao za kašnjenje u povraćaju novca.

