OTKRIVEN MOTIV UBISTVA ANE VOLŠ? Isplivali novi detalji iz istrage: Brajana gugl pretraga šalje na robiju

Brajan Volš, optužen je pred sudom u Masačusetsu za ubistvo Beograđanke, Ane Volš. Brojne dokaze protiv njega, tužilaštvo je pribavilo putem njegove Gugl pretrage gde je Volš pretraživao kako da se reši tela.

Na jučerašnjem ročištu, otkriveno je da tužilaštvo poseduje preko 1.000 stranica Gugl pretrage među kojima je i pornografski sadržaj "sa ženom koja vara" što tužilaštvo smatra kao dokaz da je Volš imao saznanja ili sumnju da sa supruga vara što bi mogao da bude motiv zločina. Njegova obrana ipak tvrdi da je on "odrastao muškarac".

Izbor porote za suđenje Volšu je počelo u utorak, 18.novembra. Neposredno pre izbora, na jučerašnjem ročištu, Volš se izjasnio krivim po dve tačke optužnice - obmanjivanje policije i namerno prenošenje ljudskog tela. Ipak, Volš nije priznao ubistvo, a tužilaštvo smatra da je to uradio jer je sumnjao da ga supruga vara.

U prilog tome, kako tvrde tužioci, ide i njegova Gugl pretraga.

Tužioci planiraju da na suđenju prikažu Gugl pretragu sa Brajanovog laptopa koja uključuje "pornografiju koja se tiče prevare supruge (cheating wife)". Navodno, tužilaštvo poseduje preko 1.000 stranica pretraživanja sa Gugla. Sud je razmatrao da li te pretrage, uključujući i pornografski sadržaj, treba da budu dokaz pred porotom.

Advokati Volša tvrde da pretrage uključuju i "having a threesome" (se*s u troje) i "impregnating someone" (oploditi nekoga). Kako tvrde, "postoji više pretraga za pornografiju".

- On je odrasli muškarac, tako da mislim da je pogrešno da se bira samo ova jedna pretraga - tvrdila je advokatica.

Sudija je rekla da je druga polovina pretrage, "cheating wife", važna jer može da ukaže na to da je on znao ili sumnjao da ga supruga vara. Ona je dozvolila da se ovaj deo digitalnih dokaza koristi na suđenju.

Tužioci takođe veruju da je pretraga pokazivala njegovo stanje uma i sumnje u preljubu što može da bude motiv za ubistvo.

Odbrana osporava te dokaze, navodeći da pornografija sama po sebi nije direktno povezana sa ubistvom i da bi porota mogla da bude pristrasna.

Mislio da ga Ana vara, brak im bio u krizi

Podsetimo, Brajan Volš je optužen da je u januaru 2023. godine ubio i raskomadao svoju suprugu, Anu Volš, rodom iz Srbije, majku troje dece i uspešnu agentkinju za nekretnine koja je radila u Vašingtonu.

Ana Volš je nestala na sam doček Nove godine, 1. januara 2023, a prijavljena je kao nestala nekoliko dana kasnije. Njeno telo nikada nije pronađeno.

Neposredno pre Aninog nestanka, majka Brajana Volša je, prema navodima tužilaštva, angažovala privatnog detektiva. Volš je u to vreme bio u kućnom pritvoru, čekajući izricanje presude zbog prodaje falsifikovanih slika Endija Vorhola.

Kupuvao četke, zaštitne naočare...

Na snimcima sa nadzornih kamera vidi se kako kupuje niz predmeta u prodavnici - uključujući četke, zaštitne naočare i nož za sečenje, za koje tužioci tvrde da ih je koristio kako bi se rešio Aninog tela.

Istražitelji su, navodno, pronašli testeru sa fragmentom kosti u kontejneru blizu kuće Volšove majke.

Hronologija Brajanove pretrage

Takođe je optužen da je koristio sinov iPad kako bi na Guglu pretraživao "kako se rešiti tela". Ovo je detaljna istorija pretrage Brajana Volša.

1. januar 2023

4.55 sati - Koliko će proći pre nego što telo počne da smrdi?

4.58 sati - Kako sprečiti telo da se raspada?

5.20 sati - Kako vezati telo?

5.47 sati - 10 načina kako se rešiti mrtvog tela ako zaista treba

6.25 sati - Koliko dugo treba da prođe od nečijeg nestanak, da bi ga nasledio?

6.34 sati - Možeš li da baciš delove tela?

9.29 sati - Šta radi formaldehid?

9. 34 sati - Koliko traje DNK?

9.59 sati - Možemo li identifikacija biti urađena na delimičnim ostacima?

11.34 sata - Rasparčavanje i najbolji načini za odlaganje tela

11.34 sati - Kako očistiti krv sa drvenog poda?

11.56 sati - Luminol za otkrivanje krvi

01.08 sati - Šta se dešava kada stavite delove tela u amonijak?

01.21 sati - Da li je bolje baciti odeću sa mesta zločina ili je oprati?

2. januara 2023.

12.45 sati - Testera najbolji alat za komadanje

13.10 sati - Da li možete biti optuženi za ubistvo bez tela?

01. 14 sati - Može biti identifikacija sa slomljenim zubima?

3. januara 2023.

01.02 sata - Šta se dešava sa dlakama na mrtvom telu?

01.13 sati - Kolika je stopa raspadanja tela pronađenog u plastičnoj kesi u odnosu na površinu u šumi?

01.20 sati - Da li soda bikarbona može da učini da telo miriše dobro?

Autor: S.M.