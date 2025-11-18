MAJKA ANE VOLŠ NAKON PRIZNANJA SVOG ZETA: On mene uopšte ne zanima, mene zanima samo jedno... Preteško mi pada!

Milanka Ljubičić, majka Beograđanke Ane Volš, oglasila se za Kurir nakon što se Brajan Volš, optužen za ubistvo svoje supruge Ane u njihovom domu u Kohasetu, Masačusets, izjasnio krivim rekavši da je on uklonio telo i da je lagao policiju.

- Mene samo zanima jedno, a to je da li je moje dete, moja Ana, da li je živa! Nisam znala da je išta Brajan priznao, od nadležnih institucija nisam dobila nijednu informaciju, sve što saznam je iz medija, a ni to sada nisam pročitala jer sam očekivala da neće biti ništa pre narednog suđenja koje je zakazano za decembar. U svakom slučaju, on mene ne zanima, mene zanima samo moje dete - rekla je Milanka za Kurir koja se mesecima nije oglašavala.

Podsetimo, Volš se tereti da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu, Beograđanku Anu Volš, a kao jedan od mogućih motiva navodi se to što je Ana, navodno, imala ljubavnu aferu, dok je, prema drugoj verziji, Volš presudio ženi zbog novca.

On se inače danas izjasnio krivim po dve manje tačke optužnice - za uklanjanje tela i obmanjivanje policije, neposredno pre nego što je počeo izbor porote na suđenju za ubistvo.

- Gospodine Volš, da li ste zaista namerno uklonili ili preneli telo Ane Volš ili njene posmrtne ostatke, a da za to niste bili zakonski ovlašćeni? - upitala je sudija Višeg suda Norfolka, Dajan Frenijer.

- Da - kratko je odgovorio Volš.

Uprkos dokazima koje je američko tužilaštvo prikupilo i nakon ovog priznanja koji ukazuju da je Ana ubijena, njena majka ne gubi nadu da je njena ćerka živa, a kako kaže, o unučićima ne zna ništa i to joj takođe teško pada.

- O Aninoj deci, a mojim unučićima ništa ne znam, već dugo ništa nisam čula o njima. Moja druga ćerka je bila do skoro u kontaktu, ali ja ništa ne znam i to mi preteško pada - zaključila je Milanka.

Autor: D.Bošković