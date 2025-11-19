AKTUELNO

'Nisam znala da je priznao' Oglasila se majka Ane Volš nakon Brajanovog priznanja

Milanka Ljubičić, majka beograđanke Ane Volš, progovorila je nakon što je Brajan Volš, optužen za ubistvo svoje supruge Ane u njihovoj kući u Kohaseu u Masačusetsu, priznao krivicu, rekavši da je uklonio telo i lagao policiji.

- Mene samo zanima jedno, a to je da li je moje dete, moja Ana, da li je živa! Nisam znala da je išta Brajan priznao, od nadležnih institucija nisam dobila nijednu informaciju, sve što saznam je iz medija, a ni to sada nisam pročitala jer sam očekivala da neće biti ništa pre narednog suđenja koje je zakazano za decembar. U svakom slučaju, on mene ne zanima, mene zanima samo moje dete - rekla je Milanka koja se mesecima nije oglašavala.

Foto: Tanjug AP/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool

Volš je optužen za ubistvo svoje supruge, Beograda, Ane Volš, 1. januara 2023. godine, a jedan od mogućih motiva je taj što je Ana navodno imala ljubavnu aferu, dok je, prema drugoj verziji, Volš presudio ženi zbog novca.

Brajan Volš se juče izjasnio krivim po dve manje tačke optužnice - za uklanjanje tela i obmanjivanje policije, neposredno pre nego što je počeo izbor porote na suđenju za ubistvo.

