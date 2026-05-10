Patrijarh Porfirije služio je liturgiju povodom spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru

Patrijarh srpski Porfirije služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Svetog Save na Vračaru, u pomen na spaljivanje moštiju Svetog Save - slavu vračarskog Hrama i najstarije srednješkolske ustanove u Beogradu, Bogoslovije Svetog Save.

Na kraju liturgije patrijarh Porfirije je osveštao slavske darove povodom hramovne slave, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Patrijarh je poručio vernicima da je na mestu gde je nekada bio znak smrti danas uzdignut simbol života i pobede, kao i da upravo u tome verni narod prepoznaje silu Vaskrsenja Hristovog i pobedu života nad smrću.

"Kada pomislimo da je sve bez izlaza i bez pomoći, potrebno je da otvorimo duhovno oko i usmerimo ga ka Gospodu Spasitelju. Ugledajući se na svetitelje, treba da znamo da ne samo da uvek postoji izlaz, nego da smo zajedno sa Gospodom, u ljubavi, pobednici - u radosti, miru i ljubavi", naglasio je patrijarh Porfirije.

On je čestitao slavu profesorima i učenicima Bogoslovije Svetog Save, kao i svima sabranima, i zahvalio arhijerejima na sasluženju i učešću u molitvi.

Patrijarhu Porfiriju sasluživao je Episkop Irinej, koji je rekao da spaljivanjem moštiju Svetog Save nije spaljena slava i delo prvog ahrhiepiskopa srpskog, već da je, gde god je pao deo pepela Svetog Save, nikla nova svetinja i novi hram.

Govoreći o nedeljama posle Vaskrsa, vladika Irinej je poručio da svaka od njih otkriva put obnove čoveka u Hristu i da Gospod na svakoj svetoj Liturgiji sebe daruje vernima radi života večnoga i spasenja sveta.

Naglasio je značaj krštenja, i rekao da je čitav pashalni period poziv čoveku da u sebi obnavlja blagodat krštenja i da se kroz pokajanje i liturgijski život neprestano preobražava.

Vladika je podsetio na biblijsku priču o razgovoru Hrista sa Samarjankom i kazao da čovek jedino od Hrista može dobiti "vodu živu" - odnosno blagodat koja uvodi u večni život i gasi duhovnu žeđ svakoga čoveka.

Pored vladike Irineja, patrijarhu su sasluživali i episkopi osečkopoljski i baranjski Heruvim, umirovljeni kanadski Georgije, lipljanski Dositej, hvostanski Aleksej, jenopoljski Nikon i moravički Tihon, uz molitveno učešće rektora Bogoslovije Svetog Save, protođakona Radomira Vrućinića, profesora, zaposlenih i učenika Bogoslovije, kao i mnogobrojnog vernog naroda koji je u potpunosti ispunio svetinju na Vračaru.

Nakon liturgije u Hramu Svetog Save na Vračaru, arhijereji, profesori i učenici su se sabrali u kapeli Bogoslovije Svetog Save gde je obavljen čin blagosiljanja slavskih darova.

Vikarni episkop moravički Tihon je prerezao slavski kolač i prelio slavsko žito, i u ime Patrijarha srpskog Porfirija čestitao slavu najstarijoj srednjoškolskoj ustanovi grada Beograda.

Rektoru Bogoslovije, protođakonu Radomiru Vrućiniću uručio je zatim ikonu Vaskrsenja Hristovog kao simvol obnove Bogoslovije koja se uspešno privodi kraju.

Sečenju kolača prisustvovao je i vladika Irinej, koji je takođe čestitao slavu profesorima i učenicima i ukazao na veliki značaj obnove Bogoslovije Svetog Save.

Autor: Iva Besarabić