GRMLJAVINA I PLJUSAK U BEOGRADU! U centru se smračilo u trenutku! Superćelije prave štete u krugu od 50 kilometara, sutra nas čeka OPASNO VREME

Upravo u ovim trenucima nevreme stiže u Beograd iz pravca Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i dalje nastavlja prema istoku Srbije. To je za danas i najavio je za meteorolog Ivan Ristić, dodajući da su u pitanju superćelije lokalnog karaktera, dok sutra možemo da očekuje još opasnije vreme. Na Novom Beogradu već pada kiša, u Batajnici pljušti, a u centru grada se upravo smrklo.

Kako objašnjava Ristić, danas lokalno već oko 14 h došlo je do formiranja olujnih oblaka na tromeđi Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, zatim usledilo je kretanje ka istočnoj Srbiji, dok će nas sutradan pogoditi jače nevreme, što i govori upozorenje RHMZ-a koji je upalio crvene meteolarme za pola naše zemlje!

I RHMZ upozorava u objavio od 14.45 sati: "U narednih sat vremena u Bačkoj, Sremu, zapadnoj Srbiji i na širem području Beograda, kao i u Braničevskom okrugu promenlјivo, mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmlјavinom".

Stiže pljusak u Beograd

U Beogradu glavno nevreme propraćeno pljuskom najavljeno je između 17 i 18 časova.

"Očekujte pljuskove kiše praćene grmljavinom, ulazimo u nestabilan i veoma promenljiv period. Sutra popodne zbog prolaska hladnog fronta ponegde može biti lokalnih vremenskih nepogoda, indeks za pojavu grada prelazi u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 50%, tako da može doći do formiranja i manjih superćelija", najavio je ranije Ristić.

Kada je reč o superćelijama, Ristić naglašava da se po intenzitetu razlikuju od superćelijskih oluja koje su daleko opasnije.

Danas prve superćelije nadviće se nad Srbijom

Naime, danas u popodnevnim časova ćemo se susresti sa prvim superćelijama koje su sada daleko manje od superćelijskih oluja, zapravo su lokalnog karaktera.

"Ovo su prve superćelije tako da ne bi trebalo danas da bude puno opasne. U pitanju su izolovane superćelije koje su poput malog ciklona vrtloga koji doseže oko 50 km u prečniku. Isto prave štete ali na manjoj površinu, odnosno lokalu, i daleko su manje nego superćelijske oluje koje mogu da pređu i preko 1.000 km i najopasnije su", objašnjava Ristić.

Sutra još opasnije vreme u našoj zemlji

Kako dodaje, sutra će vremenske nepogode biti još opasnije.

"Sutra će biti velika razlika u temperatura pre i prolaska hladnog fronta. I sutra biće opasnije, ovo su tek počeci, ne bi trebalo da budu u punoj snazi ipak", ističe Ristić.

Na snazi crveni meteoalarm

Podsetimo, RHMZ je za sutra, 12. maja u velikom delu Srbije upalio crveni meteoalarm, najviši stepen upozorenja! Biće na snazi u Zapadnoj, Istočnoj Srbiji i Pomoravlju takođe zbog tri opasne pojave - jakog vetra, kiše i grmljavine.

"U utorak, 12. maj, kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h", navodi RHMZ u prognozi vremena za stura.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, ističe RHMZ.

Nevreme, kiša, grad sve do kraja maja

Meteorolog Ivan Ristić za kraj dodaje da kako budemo išli dublje u maj biće sve veće šanse za razvoj učestalih nepogoda, grada i kiše i tako sve do kraja maja. Slično vreme će se zadržati i u junu, pokazuju njegovi najnoviji meteorološki modeli.

Pa tako, za razliku od juna prošle godine kada je Srbiju pogodila suše i jedva je pala po koja "kap kiše", dok su požari buktali širom zemlje, očekuje se da ovaj jun bude sa više padavina.

"Promene vremena biće sve ređe kako se bližimo letu, na pet dana biće smena lepog i nestabilnog vremena i kako se sve više produžavao sušni period mi ćemo polako ući u leto sa visokim temperaturama", podvlači Ristić.

Autor: Marija Radić