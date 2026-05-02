'Jednom u 10 godina se desi ovo' Meteorolog Todorović otkrio neobičan fenomen: Stiže nagli obrt, evo kakvo nas vreme čeka u maju

Meteorolog Nedeljko Todorović istakao kako se 10 godina nije desilo da ne pada kiša za 1. ili 2. maj i otkrio kada stiže leto.

Meteorolog Nedeljko Todorović izneo je detaljnu prognozu za naredni period, ali i ukazao na jedan klimatski fenomen koji se retko viđa u našim krajevima.

Kako je objasnio, prvi i drugi maj po pravilu donose makar jedan kišni dan, ali ove godine to se, gotovo u potpunosti - nije dogodilo!

- Jednom u 10 godina se desi da u ta dva dana spojeno nema kiše. I to je ova godina. To se ovde desilo, ali ne u svim mestima Srbije, pošto će danas na istoku, jugoistoku Srbije, pa možda i na jugu, biti petominutne kišice", rekao je Todorović.

Ipak, dodaje da se, gledajući veći deo zemlje, može reći da je Srbija praktično "izbegla" padavine za praznik rada - što je prava retkost.

Još jedna neobična pojava obeležila je ovogodišnji početak maja - jutarnji mrazevi. Todorović navodi da se oni u ovo doba godine javljaju znatno ređe, naročito u nižim predelima.

- Karakteristika ovog 1. i 2. maja su jutarnji mrazevi. Oni se ređe događaju početkom maja, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, kotlinama i visoravnima, ali u nižim predelima retko - objasnio je meteorolog.

Prema njegovim rečima, Srbija sada izlazi iz hladnog talasa, a već od ponedeljka sledi nagli preokret - temperature će dostići letnje vrednosti, iznad 25 stepeni.

Zanimljivo je i da je ove godine toplotni talas zakasnio.

- Srednji datum pojave temperature od 25 stepeni za Beograd je oko 17. aprila, a sada ćemo ih imati tek oko 4. maja - što znači da kasnimo skoro pola meseca - istakao je Todorović.

Ipak, i pored toplih dana, jutra će ostati sveža, sa temperaturama ispod 10 stepeni, što je tipično za prelazni period. Velike temperaturne razlike između jutra i dana, kako kaže, normalna su pojava u aprilu i prvoj polovini maja.

Govoreći o vremenskim prilikama u nastavku meseca, Todorović ističe da u prvoj polovini maja neće biti ozbiljnijih padavina, što će dodatno doprineti zagrevanju vazduha - ali i mora za one koji planiraju rano letovanje.

- Temperatura mora je sada oko 16 do 18 stepeni, ali već krajem maja može dostići 20 do 21, a u junu i preko 23 stepena - naveo je.

Kada je reč o destinacijama, savetuje jug Evrope - pre svega Grčku i Tursku - jer će tamo vreme biti stabilnije i toplije, uz manju verovatnoću za kišu.

Na kraju, Todorović je naglasio i važan aspekt za poljoprivredu - iako su zimski meseci bili dovoljno kišoviti, april je podbacio, pa bi kiša u nastavku maja bila više nego dobrodošla, naročito u severnim delovima zemlje gde je palo i do četiri puta manje padavina od uobičajenog.

U svakom slučaju, pred nama su topliji dani bez ekstremnih vremenskih pojava - ali i maj koji bi, uprkos suvom početku, mogao doneti svoje tipične pljuskove i grmljavinu u drugoj polovini meseca.

