ZAHLAĐENJE STIŽE OVOG DATUMA! Najavljena i kiša, evo kakvo nas vreme očekuje do kraja marta

Meteorolog Nedeljko Todorović za K1 otkrio je kakve nas temperature i vremenske promene očekuju u narednom periodu.

Mada smo u ovaj mesec ušli sa natprosečnim temperaturama koje su prelazile 15 stepeni, Todorović ističe da nas očekuju promene.

- Počeli smo sa nadprosečnom temperaturom, sa preko 15 stepeni, dok je prosečna temperatura za početak marta oko 10-11 stepeni, a na kraju meseca oko 15 stepeni. Uhvatili smo taj zalet i tako nastavljamo do kraja marta. Ipak, neće svaki dan biti takav. Dosadašnji deo marta prošao je bez padavina i bez velikih promena temperature - kazao je Todorović, objašnjavajući i kakva je situacija sa snegom na planinama.

- Pošto ima snega na tlu, ima ga oko 30 centimetara, a na višim delovima možda i više. Do kraja marta će verovatno biti skijaške sezone, naročito na visinama iznad 1.500 do 1.700 metara.

Moguće zahlađenje, ali bez ozbiljnijih zimskih uslova



Govoreći o vremenskim prilikama u gradovima, Todorović ističe da je moguće kratkotrajno zahlađenje, ali bez ozbiljnijih zimskih uslova.

- U narednih 7 dana neće biti ozbiljnog zahlađenja koje bi donelo sneg u nižim predelima. Međutim, posle oblačnosti koja bi oko 20. marta mogla doneti slabu kišu, postoji mogućnost da se tokom noći, kada se razvedri i nema oblaka, prizemni vazduh dodatno ohladi, pa može doći do pojave mraza, što je u martu sasvim uobičajeno. Prva polovina meseca nema neke ozbiljne promene, ali je još rano govoriti o pravom proleću. Tek kada pređemo prvu polovinu aprila možemo da se opustimo - dodao je Todorović.

- Do kraja marta da se završi sa manjkom padavina. Manja je verovatnoća da će biti ozbiljnih dana sa velikim padavinama. Biće i zahlađenja koja mogu da zaprete mrazu, ali ne mogu da tvrdim - zaključio je.

Autor: A.A.