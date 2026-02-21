DETALJNA PROGNOZA NEDELJKA TODOROVIĆA: Evo šta nas čeka narednih dana! Objavio tačan datum kada će pasti sneg u martu, ali i kada stiže proleće

Meteorolog Nedeljko Todorović upozorava na oscilacije temperature u narednim danima

Kako najavljuje RHMZ, danas će biti blačno i hladno, u nižim predelima ponegde sa slabim snegom ili kišom, a na planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, u Banatu i istočnoj Srbiji veći deo dana istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus jedan do tri stepena Celzijusa, a najviša od jedan do pet stepeni Celzijusa.

Zatim promenljivo oblačno i osetno toplije. Od nedelje do utorka, uz nešto više oblačnosti, na severu i severoistoku Srbije povremeno kratkotrajna kiša, a na planinama još u nedelju provejavanje snega, dok se od srede očekuju duži sunčani intervali.

Nedeljko Todorović je za Kurir rekao da da su vremenske prilike promenljive zbog naše umerene klime. Kako tvrdi, ovakva prognoza će se zadržati do ponedeljka.

- Stiže stabilniji period. Danas je jedan od hladnijih dana na području Srbije. Temperature maksimalne su koji stepen ispod prosečnih vrednosti. Maksimalne dnevne su između 2 i 6 stepena, a ujutru bi bilo slabijeg mraza. Biće dosta oblaka. U toku noći pada slab sneg u prekidima. Sumnjam da bi se zadržao. U planinskim predelima isto slabijeg intenziteta.

Početkom marta natprosečno toplo

Dodaje i da postoji verovatnoća da slab sneg padne u nedelju ujutru, a maksimalna temperatura će opet biti iznad proseka:

- U ponedeljak će maksimalne vrednosti biti između 12 i 17 stepeni. Temperature rastu i biće sve toplije. Od ponedeljka pa do prvih dana marta će biti natprosečno toplo, do 18 stepeni. Ponedeljak i utorak će biti oblačno uz sasvim slab sneg. Od srede pretežno sunčano vreme. Dolaze prvi vesnici proleća - kaže Todorović.

Poslednji meseci bili su iznad proseka. Kako kaže, takvo natprosečno vreme će se zadržati do kraja zime. S obzirom da je poslednjih 6 godina sneg padao u aprilu, tvrdi da je veća verovatnoća da se isti scenario ponovi, ali u martu.

- Realno zahlađenje će biti oko 4, 5. marta. Ne mogu unapred tvrditi. Srednji datum pojave snežnog pokrivača na dnu je negde oko 3. ili 5. marta, a snežnih padavina je 21. i 23. mart.

Kaže da će od ponedeljka na visinama do 1.500 metara sneg brzo otopliti, a ostaće ga samo na visinama od 1.500 metara.

- Na Kopaoniku će da se sleže sneg. Biće povoljno sledeće sedmice i početkom marta za skijanje u višim planinskim predelima.

Autor: D.Bošković