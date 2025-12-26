AKTUELNO

Društvo

METEOROLOZI UPOZORAVAJU: STIŽE DO 30 CENTIMETARA SNEGA! Evo kakvo vreme nas očekuje za Novu godinu i Božić

Izvor: Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Meteorolog Nedeljko Todorović najavio je vremenske uslove koji nas očekuju za praznike.

Pravi sneg neće pogoditi Srbiju do početka januara, rekao je za Kurir meteorolog Nedeljko Todorović, a kaže da p

- Za pravi sneg moraćemo da sačekamo do početka januara. Od danas do kraja decembra će biti mraza, biće nekoliko stepeni ispod nule, pa savetujem oprez vozačima. Naglasak je na mrazu, ne na količini snega. U istočnoj Srbiji u nižim predelima biće do pet centimetara snega, a planinski predeli će jedini dočekati snežni pokrivač od 20 do 30 centimetara - kaže Todorović.

Foto: Pixabay.com

Todorović dodaje da mraz neće biti jak i nema jake zime, a maksimalne temperature do Nove godine iznosiće od 1 do 5 stepeni Celzijusa.

- Do 31. decembra biće hladno i uglavnom suvo, temperature malo ispod prosečne vrednosti bez ozbiljne zime. Biće sasvim slabog snega 28. ili 31. decembra, uz pojačan severni vetar. Od prvog januara prognoza je nezahvalna po danima ali biće hladno sa čestim snegom i kišom. Temperatura će se kretati od nule do pet stepeni - kaže Todorović.

Foto: Pink.rs/D. Bošković

On dodaje da za sada vremenski uslovi obećavaju sneg za Božić, ali neće biti ozbiljnih snežnih padavina.

Autor: A.A.

