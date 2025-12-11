OVO JE TAČAN DATUM KADA NAM STIŽE SNEG! Okovaće nas ledeni vazduh, a evo šta će biti za Novu godinu!

Meteorolog Ivan Ristić otkrio je kakva nas zima očekuje.

Nakon nedelja spekulacija i kontradiktornih modela, najnovije prognoze Ivana Ristića, koji se godinama bavi meteorologijom, donose optimizam kada je u pitanju vreme za decembar.

Prema njegovoj analizi ključnih meteoroloških modela, šanse za belu Novu godinu sve su veće. Ristić poručuje da nas pred sami kraj godine očekuje značajna promena vremena:

- Odlika prve dekade decembra će biti vraćanje u jesenje vreme Polarni vrtlog u stratosferi, koji se pokazao kao dobar indikator prognoze za zimu, okreće svoju dolinu ka Severnoj Americi i tamo će doći do zahlađenja. Započeće intenzivno jačanje zapadnih vetrova koji će početkom decembra doneti Evropi promenu vremena, odnosno osetno otopljenje. U jutarnjim satima će biti hladno, temperatura će se kretati od 0 do 5 stepeni. Očekuje se mraz i magla, a prelazak u zimski mod se očekuje trenutno 24. decembra - prognozira Ristić.

Prognoza za decembar

- Tada ulazimo u tranzicionu fazu kada se očekuje da dođe do postepenog pada temperature, povremenih padavina u vidu kiše, a ne može se isključiti ni sneg. Druga dekada decembra će biti prelazna iz blage u poznu jesen. Temperatura će biti u postepenom padu, biće povremeno kiše, moguća je i susnežica. Dnevna maksimalna temperatura vazduha će biti između 5 i 10 stepeni, a jutarnja od 0 do 5 stepeni. Biće puno više oblaka - piše Ristić na svom Fejsbuku i naglašava:

- Takvo vreme će se zadržati do oko 20. decembra, a ulazak u najhladniji deo meseca usloviće prodor hladnog vazduha iz Rusije, Sibira, čak i sa Arktika, koji će stići do Nemačke, Češke i Austrije, proći će kroz „bečka vrata“ i doći do nas donoseći osetniji pad temperature i ledene dane - piše Ristić.

Dodaje i da su evropski meteorolozi ovu pojavu nazvali “Beast from the East” ili “zver sa istoka”. A kako kaže, ovo jače zahlađenje i uslovi za „zver sa istoka“ stižu u trećoj dekadi decembra kada se očekuje jači prodor hladnog vazduha iz severoistoka ili severa Evrope.

- Kišu će zameniti sneg i doći će do osetnijeg pada temperature. Velike su šanse za ledene dane. Oko 25. decembra temperatura će biti od -2 do 3 stepena, dok će jutarnja biti između -7 i -2 stepena. Očekuje se snežni pokrivač i u nižim predelima i velike su šanse da se Srbija zabeli za Novu godinu uz pahulje širom zemlje - napisao je je Ristić na svojoj fejsbuk stranici.

Naglasio je i da ćemo u decembru iz jeseni završiti kalendar sa pravom zimom.

Autor: Jovana Nerić