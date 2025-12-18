AKTUELNO

Društvo

DA LI ĆE BITI SNEGA I DEBELOG MINUSA?! Meteorolog otkriva: Evo kakvo nas vreme očekuje krajem ove i početkom naredne godine

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Zima prema kalendaru stiže za tri dana. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će i ove godine zima biti topla, pogotovo do kraja 2025. godine.

Dodaje da će i u naredna dva ili tri dana biti toplije, ali i maglovito.

-Kraj novembra, decembar i početak januara su dani sa najčešćom pojavom magle. Sunce je najniže na horizontu, nema dovoljno sunca da se zagreje prizemni vazduh i onda se pravi temperaturna inverzija, objašnjava Todorović.

Navodi da je standardni obrazac za ovo doba godine, kada je visok pritisak, da na višim nadmorskim visinama ima više sunca nego u predelima nizija.

-Snega ima manje u poslednjih sedam ili osam godina, ređe se pojavljuje, ističe Todorović.

Kako kaže, snega je prošle godine bilo samo krajem decembra i početkom januara.

U centru grada bilo je od 15 do 20 centimetara snega, a na periferijama i do 25, naglašava Todorović.

Podseća da u većem delu januara i u februaru uopšte nije bilo snežnog pokrivača.

-Dakle, prethodna zima je bila topla, a i ove godine će biti tako. Oko 28. decembra pristiže hladan severoistočni vazduh koji donosi hladnoću, ali još uvek nije sigurno da može da donese i padavine, tvrdi Todorović.

Podvlači da će u pojedinim delovima zemlje verovatno biti malo snega, ali nedovoljno da se oformi pokrivač.

Autor: Iva Besarabić

#Kiša

#Sneg

#Temperatura

#Vremenska prognoza

#Zima

POVEZANE VESTI

Društvo

PRODOR HLADNOG VAZDUHA I OZBILJAN NALET KIŠE: Naš meteorolog otkrio kakvo nas vreme čeka početkom decembra, ali i da li će biti snega za Novu godinu

Društvo

KAKVO NAS VREME OČEKUJE DO KRAJA SEPTEMBRA: Da li smo se pozdravili sa letom ili nas očekuje još toplih dana?

Društvo

Meteorolog najavio: Zevs prži do vikenda, ne otpisujte zimu sve do kraja marta

Društvo

POSLE SNEGA STIŽE JOŠ GORA VREMENSKA POJAVA: Meteorolog Todorović prognozira ledeni vikend i otkriva da je najviše snega palo na neočekivanom mestu!

Društvo

OČEKUJE NAS VRELO LETO, BIĆE I DO 40 STEPENI Meteorolog Todorović pomenuo ključan datum: I u Beogradu će biti pakleno

Društvo

NEĆEMO BITI ZAVEJANI OVOG MESECA! Meteorolog Todorović: Do kraja januara u Srbiji bez većih snežnih padavina