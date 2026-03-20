STIŽU NAM PLJUSKOVI: Evo i gde - RHMZ objavio kakvo će biti vreme do kraja marta

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je kakvo vreme nas danas očekuje, da li će biti kiše, kao i kakve vremenske prilike ćemo imati u trećoj dekadi marta.

Kako na njihovom sajtu piše, danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno vreme, dok će samo pre podne i sredinom dana na severu zemlje biti sa sunčanim intervalima.

Slaba kratkotraјna kiša očekuјe se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u višim planinskim predelima proveјavanje slabog snega.

Vetar slab i umeren severni, sredinom dana povremeno i јak. Naјviša temperatura od 8 do 14 stepeni.

Uveče i tokom noći na istoku i јugu postepeno razvedravanje.

Za vikend i početkom sledeće sedmice nakon hladnog јutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz naјvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 13 do 16 stepeni.

Slaba kratkotraјna kiša očekuјu se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok u višim planinskim predelima može proveјavati slab sneg, piše u ovoj dugoročnijoj RHMZ prognozi.

Autor: Iva Besarabić

