OGLASIO SE RHMZ: Od ovog dana dolazi otopljenje, a onda sledi PREOKRET

Kako javlja Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), danas će biti pretežno sunčano vreme, dok je najavljeno i kakve nas vremenske prilike očekuju narednih dana, kao i kada možemo da očekujemo otopljenje.

"Danas pretežno sunčano uz slab jugoistočni vetar, osim na severu Vojvodine gde će se do kraja dana zadržati oblačno vreme. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, od 6 do 10 stepeni.

Tokom večeri i noći u nižim predelima: u Vojvodini, na području Beograda, po kotlinama i dolinama reka formiranje magle ili niske oblačnosti", piše RHMZ kada je vreme za danas u pitanju.

Sutra ujutru biće hladno, a tokom dana, kako piše dalje u prognozi RHMZ, pretežno sunčano.

"Na jugu i istoku i sa slabim mrazem, a u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka sa maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana pretežno sunčano, osim u nižim predelima gde će se magla ili niska oblačnost zadržati i pre podne. Vetar pre podne slab, posle podne i umeren jugoistočni.

Najniža temperatura od -2 do 6 stepeni, a najviša od 14 do 18 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od 9 do 12 stepeni", piše RHMZ.

Toplije za vikend



Za vikend nakon svežeg jutra, posebno na jugu zemlјe gde se ponegde očekuje i slab mraz, u nižim predelima pojaviće se, piše dalje RHMZ, i magla.

"Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplije.

U ponedelјak i dalјe toplo ali uz postepeno naoblačenje sa kišom koje će prvo zahvatiti severne i zapadne predele naše zemlјe.

Od utorka hladnije sa čestom pojavom kiše", piše na kraju najnovije RHMZ prognoze.

Autor: Iva Besarabić