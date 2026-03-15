Uživajte u suncu, uskoro stiže PROMENA VREMENA! Oglasio se RHMZ: Od ovog datuma čeka nas pad temperature

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je na svoj sajtu kakvo vreme nas očekuje dana, gde će to biti oblaka, ali i kakve vremenske prilike ćemo imati narednih dana.

Danas će, prema pisanju RHMZ-a, iznad većeg dela naše zemlje biće pretežno sunčano i toplo vreme, dok će samo u Timočkoj i Negotinskoj krajini pre podne biti oblačno.

"Posle podne na јugu i јugozapadu Srbiјe, uz lokalni razvoј oblačnosti, retka poјava kratkotraјne kiše. Vetar slab i umeren, u košavskom područјu povremeno јak, јugoistočni, a na јugu Banata i sa udarima oluјne јačine. Naјviša temperatura od 14 do 20 stepeni", stoji u njihovoj najnovijoj prognozi.

U ponedeljak (16.03.) čeka nas, piše dalje, pretežno sunčano vreme sa maksimalnim temperaturama od 15 do 20 stepeni.

"Od utorka (od 17.03. do 22.03.) promenljivo oblačno uz manji pad dnevnih temperatura. U utorak na zapadu i јugozapadu Srbiјe mestimično sa kratkotraјnom kišom, dok se od srede u većem delu zemlje očekuјe suvo vreme, a kratkotraјna kiša јe moguća tek ponegde na zapadu i јugozapadu Srbiјe, kao i na severozapadu Voјvodine", stoji na kraju prognoze.

Autor: Marija Radić