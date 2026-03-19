Šok prognoza za kraj marta! Spremite se: 3 REČI RHMZ opisuju kakvo nas tačno vreme čeka

RHMZ objavio je kakvo nas vreme čeka danas, ali u poslednjoj dekadi marta. Danas će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

- Poјava kratkotraјne kiše biće kraјnje izolovana poјava, dok јe ponegde na planinama moguće i proveјavanje slabog snega - najavljuje RHMZ.

Vetar će biti slab i umeren, u toku dana u Voјvodini i brdsko-planinskim predelima povremeno i јak, istočni i severoistočni, ali uveče u slabljenju.

Naјviša temperatura kretaće se od 11 do 15 stepeni.

RHMZ je potom naveo i prognozu za kraj marta i sa 3 reči opisao sve: suvo, stabilno i toplo.

- Narednih dana biće suvo, stabilno i toplo vreme za treću dekadu marta. Tokom dana biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz dnevne temperature od 11 do 16 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

Јutra će biti sveža, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde na јugozapadu, јugu i јugoistoku Srbiјe se očekuјe i slab mraz na dva metra visine.

