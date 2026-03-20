NAJNOVIJA PROGNOZA RHMZ: Kakvo nas vreme očekuje u trećoj dekadi marta

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno na severu zemlje sa sunčanim intervalima.

Slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u višim planinskim predelima provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, severni. Najviša temperatura od 8 do 14 stepeni. Uveče i tokom noći na istoku i jugu postepeno razvedravanje.



Sutra nakon hladnog jutra tokom dana se očekuje promenljivo oblačno u većini mesta sa sunčanim intervalima, a slaba kratkotrajna kiša se očekuje tek ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od -1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni.

Narednih dana nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana u većini mesta biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz najvišu dnevnu temperaturu od 14 do 18 stepeni.

Slaba kratkotrajna kiša se očekuje ponegde samo u ponedeljak (23.03.) i utorak (24.03.) kada je u višim planinskim predelima moguće i provejavanje slabog snega, a jače naoblačenje sa kišom u petak (27.03.) i to prvo na severu i zapadu zemlje.

Autor: D.Bošković