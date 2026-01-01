AKTUELNO

Društvo

PADAVINE JAČAJU OD PETKA: Meteorolog Todorović otkrio kada će pasti sneg i kakvo nas vreme očekuje u januaru

Izvor: Kurir/Novosti, Foto: TV Pink Printscreen/Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Meteorolog Nedeljko Todorović je, gostujući na Kurir televiziji, otkrio kakvo nas vreme očekuje početkom 2026. godine, kao i kada će snežni pokrivač zahvatiti celu teritoriju Srbije.

- Biće snega za nekoliko dana, budite strpljivi. Drugog januara dolazi do promene vremena u vidu zahlađenja. Biće snežnog pokrivača koji počinje na severu Vojvodine u subotu, u Beogradu je na granici da li će pasti u nedelju ili u ponedeljak, ali najverovatnije u nedelju i ta snežna padavinska zona će se širiti ka jugu, pa će se u svim delovima Srbije stvoriti snežni pokrivač. Biće toplo-hladno varijacija, biće snežnog pokrivača i na planinama i nižim predelima što je totalno normalno za januar mesec - rekao je on.

Todorović je dodao da je velika razlika u tome sa koje strane dolazi vetar jer kao takav utiče na temperaturu i subjektivan osećaj iste, pa je istakao kada će jačati padavine u regionu. 

- Dosta je hladniji vazduh kada vetar dolazi sa severa u odnosu na onaj sa juga. Od petka jačaju padavine u čitavom regionu i očekujemo veliku količinu padavina širom Jadrana - tvrdi meteorolog Todorović. 

pročitajte još

POGINULO VIŠE OD 40 LJUDI, POVREĐENO 115: Švajcarska proglasila petodnevnu žalost nakon požara u baru

Autor: Marija Radić

#Sneg

#Srbija

#Vremenska prognoza

#Zahlađenje

#Zima

POVEZANE VESTI

Društvo

DA LI ĆE BITI SNEGA I DEBELOG MINUSA?! Meteorolog otkriva: Evo kakvo nas vreme očekuje krajem ove i početkom naredne godine

Društvo

METEOROLOZI UPOZORAVAJU: STIŽE DO 30 CENTIMETARA SNEGA! Evo kakvo vreme nas očekuje za Novu godinu i Božić

Društvo

OČEKUJE NAS VRELO LETO, BIĆE I DO 40 STEPENI Meteorolog Todorović pomenuo ključan datum: I u Beogradu će biti pakleno

Društvo

VEĆ ZA VIKEND DOLAZI PREOKRET! RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka u prvim danima 2026. godine

Društvo

OVA ZIMA ĆE BITI HLADNIJA OD PRETHODNE DVE! Posle debelog minusa temperatura skače na plus 18, a onda totalni obrt: Hladni talas donosi sneg i u Beogr

Društvo

DANAS KIŠA, A PONEGDE I SNEG: Oglasio se RHMZ sa najnovijim informacijama - EVO kada prestaju padavine