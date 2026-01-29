U NEDELJU UVEČE U OVE DELOVE SRBIJE STIŽE SNEG! Najavio RHMZ, a meteorolog Nedeljko Todorović iznenadio prognozom za februar! Šta nas čeka sutra i za vikend

Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva gde stiže nova tura snega i kakav će nam biti februar.

Prvi ledeni talas završio se u Srbiji sredinom januara, temperature su se stabilizovale i kreću se u proseku od oko 10 stepeni uz slabije padavine u ranim jutarnjim časovima, a meteorolog Nedeljko Todorović otkrio je da će sneg padati i krajem januara na višim planinama.

- Ide promena vremena u smislu otopljenja, porašće temperature, oslabiće jutarnji mrazevi. Imali smo pokušaj dolaska toplog fronta, to je bila takozvana temperaturna inverzija - magla i niska oblačnost nisu dozvolili da temperatura poraste u Vojvodini, dok je temperatura na jugu već bila u plusu - rekao je Todorović za TV Prva.

RHMZ: Vreme sutra i narednih dana

Sutra oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 4 do 8.

Za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno oblačno i hladnije, u subotu najviša dnevna temperatura od 4 do 9, a zatim u većini krajeva od 0 do 6, u Timočkoj Krajini hladnije oko -2, dok se očekuju slabi, lokalno i umereni jutarnji mrazevi.

U subotu ponegde sa slabim padavinama - kišom, u Vojvodini, Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije lokalno i sa susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima uz provejavanje snega.

U nedelјu sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulјe), u Timočkoj Krajini i na planinama provejavanje slabog snega. Posle podne i uveče na jugu i jugoistoku Srbije susnežica i sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

U ponedelјak pre podne uglavnom suvo, posle podne delimično razvedravanje.

Od utorka promenlјivo oblačno i u većini krajeva toplije, osim u Timočkoj Krajini gde će se zadržati hladnije vreme. Povremeno se očekuje i kratkotrajna kiša.

Jugoistočni vetar će od nedelјe biti u pojačanju pa se sredinom sledeće sedmice u košavskom području i planinskim predelima očekuju olujni udari košave. U petak slablјenje košave, najavio je RHMZ Srbije na svojoj internet stranici.

"Ali s prognozom se nikad ne zna, sve treba uzeti sa rezervom"

Prema njegovim rečima, objašnjava da se nikad ne zna s vremenskom prognozom i da se sve treba uzimati sa rezervom. Najavio je da se očekuje sneg do kraja januara na visokim planinama.

- Stalno je komešanje toplog i hladnog vazduha. Dovoljno je pola dana da se poremeti taj odnos snaga iznad našeg područja i da se ne ostvari ta prognoza. Generalno ide otopljenje, nema nagoveštaja za neke ozbiljnije padavine, sem u planinskim predelima na visinama iznad 1.000 metara, ali ne tako obilnih - kaže meteorolog.

Biće padavina do kraja januara, ne baš svaki dan, ali relativno česte. To će biti ukupno relativno mala za razliku od prvih sedam, osam dana početkom januara.

- Moglo bi u subotu ili nedelju da padne nešto snega na tim planinskim predelima, poput Kopaonika. Oko pet do 10cm, ali to je skromno izdanje - objašnjava Nedeljko Todorović.

Vremenska prognoza za februar

Potom je govorio o vremenskoj prognozi za februar. Najavljuje toplo vreme.

- Početak februara biće relativno topao. Prognoza za duže od 10 ili 15 dana je vrlo rizična, zasad nema opasnosti od poplava. Sneg se skoro pa otopio. Ima ga malo u planinskim predelima, malo snega je ostalo i to ne bi trebalo da predstavlja probleme - zaključio je meteorolog Nedeljko Todorović za TV Prva.

Biometeorološka prognoza za sutra

Biometeorološke prilike mogu nepovolјno uticati na cerebrovaskularne bolesnike i astmatičare. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražlјivosti, glavobolјe i reumatskih bolova. Neophodno je adekvatno odevanje i oprez u saobraćaju.

