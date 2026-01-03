U BEOGRADU ĆE PASTI ČAK 20 CM SNEGA! Ledena zver steže Srbiju – sutra najintenzivnije padavine, meteorolog najavio i jednu čudnu pojavu!

Meteorolog Nedeljko Todorović upozorava da će sutra snežne padavine biti najintenzivnije u centralnim i severnim delovima Srbije, dok se u Beogradu očekuje čak do 20 centimetara snega.

Srbija se sprema za najintenzivnije snežne padavine ove zime. Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da će sutra centralni i severni predeli biti pod snegom, dok će na jugu padati kiša. U Beogradu se krajem dana očekuje od 15 do 20 centimetara vlažnog snega, koji se neće lediti pri tlu, ali će se zadržati i tokom ponedeljka.

Todorović je podsetio da je jutros u Bačkoj izmereno oko osam centimetara snega, dok je u Novom Sadu i Somboru snežni pokrivač bio sličan, a u Beogradu tek u tragovima.

Najintenzivnije padavine sutra

„Do kraja današnjeg dana hladan vazduh sa snežnim padavinama zahvatiće Srbiju do zapadne Morave. Južnije od tog područja biće suvo ili sa malo kiše. Sutra ujutru stiže nova oblačnost sa juga, koja će doneti kišu, ali će se ona brzo pretvoriti u sneg“, rekao je Todorović.

Prema njegovim rečima, u zoni Južnog Banata, Srema, Južne Bačke, Beograda, Mačve, Podrinja, pa sve do Užica i Kragujevca, očekuje se najveća količina padavina. „Procena je da će u tom regionu pasti od 10 do 30 centimetara vlažnog snega, najviše u Mačvi i Podrinju“, dodao je meteorolog.

Poledica u Beogradu

Todorović je upozorio da se u Beogradu može javiti i poledica, jer će se kiša ponegde lediti pri tlu. „U Beogradu će kiša već oko 8 do 10 sati ujutru preći u sneg, a tokom dana očekuje se stvaranje višeg snežnog pokrivača“, rekao je on.

Prognoza za narednu sedmicu

Od ponedeljka se očekuje slično vreme – na severu snežne padavine, na jugu kiša. Temperature će biti različite: na jugu i istoku do 12 stepeni, dok će na severu Vojvodine maksimalna dnevna biti oko nule. U Beogradu se očekuje jedan do dva stepena.

Od 11. januara prognozira se stabilnije vreme, uz moguće razvedravanje i niže jutarnje temperature, koje bi mogle da padnu i ispod nule.

Čudna pojava na planinama

Todorović je najavio i neobičnu situaciju – na planinama neće biti obilnih snežnih padavina. „Na Zlatiboru, Kopaoniku i Staroj planini preovlađivaće kiša, sem možda na Kopaoniku. Mala je verovatnoća da padne više od 30 centimetara snega“, rekao je on.

Autor: Dalibor Stankov