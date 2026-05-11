Spremite kuću i stan za nevreme: Ako vidite crne oblake, odmah uradite ove stvari i izbegnete štetu od više stotina evra

Crni oblaci se bliže? Uz ove savete možete efikasno da zaštitie kuću, krov, prozore i uređaje od nevremena i tako sprečite ogromnu novčanu štetu.

Poslednjih godina tokom proleća i leta Srbiju često prate nestabilne vremenske prilike, uključujući olujne vetrove, obilne pljuskove i nagle promene temperature. Kada vremenska prognoza najavi nevreme, a tamni oblaci se već približavaju vašem domu, važno je da na vreme preduzmete mere zaštite kako biste izbegli eventualnu štetu.

Ona narodna izreka "bolje sprečiti nego lečiti" važi i kada su vremenske nepogode u pitanju. Jak vetar, grad i obilne padavine mogu izazvati ozbiljna oštećenja čija sanacija često košta i nekoliko hiljada evra. Zato je najbolje unapred smanjiti rizik i zaštititi kuću od posledica lošeg vremena.

Proverite stanje krova

Krov je najizloženiji tokom nevremena i prvi trpi udare vetra i kiše. Zbog toga je važno proveriti da li su crepovi ili drugi delovi krovnog pokrivača oštećeni ili pomereni, kako bi se sprečilo prokišnjavanje. Dovoljno je da se udaljite nekoliko metara od kuće i pogledate da li nedostaje neki crep ili limeni deo.

Preporučuje se da se stanje krova kontroliše najmanje jednom godišnje, jer i najmanje pukotine ili oštećenja mogu dovesti do prodora vode.

Očistite oluke i šahtove

Oluci imaju ključnu ulogu u odvođenju kišnice i zaštiti kuće od poplava. Zato ih je potrebno očistiti od lišća, granja i drugog otpada koji može da nanese vetar, kako bi voda mogla nesmetano da otiče. Začepljeni oluci često dovode do prelivanja vode i oštećenja spoljašnjih i unutrašnjih zidova.

Tokom obilnih padavina upravo oluci predstavljaju jednu od najvažnijih zaštita doma.

Pored toga, potrebno je očistiti i šahtove ispred kuće. Uklonite lišće, blato i druge nečistoće sa rešetki i poklopaca kako biste omogućili normalan protok vode.

Kada se šahtovi zapuše granjem, smećem ili blatom, voda iz dvorišta ili sa ulice nema gde da otiče, pa može da se zadržava i prodre ka kući.

Dobro zatvorite prozore i vrata

Otvoreni ili samo pritvoreni prozori predstavljaju jednu od najslabijih tačaka tokom jakog vetra.

Iako deluje kao sitnica, mnogi tokom nevremena zaborave da provere prozore i vrata. Potrebno je da sve dobro zatvorite, a dodatnu zaštitu možete obezbediti spuštanjem roletni ili žaluzina koje mogu ublažiti udare vetra i grada, piše Daibau.

Pre dolaska nevremena proverite da li su svi otvori zatvoreni kako biste sprečili prodor kiše i eventualna oštećenja.

Veliki broj oštećenja nastaje kada vetar podigne predmete iz dvorišta ili sa terase i odbaci ih na prozore, fasadu ili automobile.

Baštenski nameštaj, saksije, alat, suncobrani ili dečije igračke najbolje je skloniti u garažu, šupu ili drugi zatvoren prostor. Takođe, preporučuje se da sklopite tende.

Parkirajte automobil na sigurnom mestu

Automobil ne bi trebalo ostavljati u blizini drveća ili mesta gde postoji opasnost od pada grana i drugih predmeta. Najsigurnije je vozilo smestiti u garažu ili drugi zatvoren prostor.

Proverite podne slivnike

Tokom obilnih padavina često dolazi do vraćanja vode kroz podne slivnike zbog visokog nivoa podzemnih voda ili preopterećene kanalizacije. Zato je potrebno proveriti da li su slivnici pravilno zatvoreni kako bi se sprečio prodor vode u kuću.

Isključite električne uređaje

Pre nego što počne grmljavina, preporučljivo je isključiti električne uređaje iz utičnica, uključujući bojlere, frižidere, zamrzivače, televizore, računare i mašine za pranje. Na taj način uređaji će biti zaštićeni od mogućeg prenapona.

I ne zaboravite, prevencija je uvek jeftinija od popravki i sanacije štete. Iako vremenske prilike ne možemo da kontrolišemo, možemo da se na vreme pripremimo i maksimalno zaštitimo svoj dom od posledica nevremena.

Autor: D.Bošković