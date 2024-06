PROFESIONALNA LJUBAVNICA DELI SAVETE KAKO DA ZADRŽITE MUŽA PORED SEBE: Ako mu budete radili OVE STVARI, nikada vas neće varati

"Profesionalna" ljubavnica, Ejmi Kups (33) iz Severne Karoline, koja izlazi samo sa oženjenim muškarcima daje savete kako da sprečite svog muža da poželi drugu.

Tvrdi da će vaš partner ostati veran ako ispunite njegove seksualne fantazije. Između ostalog, savetuje igranje uloga, javno iskazivanje intimne naklonosti i otvorenost za plastičnu hirurgiju. Ejmi je počela da izlazi sa oženjenim muškarcima nakon što ju je prevario vlastiti muž.

Objasnila je da čuje iste pritužbe od svojih ljubavnika i veruje da postoje načini za izbegavanje bilo kakvih vanbračnih odnosa, piše Dejli Mejl.

Bivša učiteljica Ejmi, preporučuje da u spavaću sobu unesete što više uzbuđenja, bilo da to uključuje zajedničko gledanje porno videa ili možda ugradnju silikona, da biste ispunili međusobne želje i očekivanja o tome kako izgledate.

"Vaš partner će ostati s vama ako ispunite njegove seksualne fantazije, garantujem vam. Ključno je da često zadovoljavate svog partnera," rekla je Ejmi.

