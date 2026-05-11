OPŠTI HAOS U BEOGRADU: Prestonica na udaru oluje, CRNI OBLACI SE NADVILI NAD GRADOM! Ljudi se razbežali sa ulica

Na severu Srbije ovog poslepodneva ima jakih pljuskova sa grmljavinom.

U ovom času snažan grmljavinski sistem je iznad Beograda. Nad prestonicom su se nadvili tamni oblaci, a očekuju se snažni pljuskovi i jaka grljavina.

Nakon Beograda na udaru će vrlo brzo biti Pančevo. U veoma kratkom vremenskom intervalu pašće veća količina kiše, a lokalno je moguć i grad.

Nevreme će se brzo premeštati dalje na istok.

Do kraja dana pljuskovi sa grmljavinom, pored Beograda očekuju se i u Vojvodini, Pomoravlju, Podunavlju i u delovima Šumadije.

Autor: S.M.