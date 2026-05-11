KREĆE NOVA TURA NEVREMENA, IMA DA LIJE ČITAVU NOĆ! Bujice tekle ulicama, pao grad veličine ORAHA, a sutra - JOŠ OPASNIJE VREME

Nevreme je stiglo u Beograd iz pravca Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i dalje nastavlja prema istoku Srbije.

To je za danas i najavio je za meteorolog Ivan Ristić, dodajući da su u pitanju superćelije lokalnog karaktera, dok sutra možemo da očekuje još opasnije vreme.

Na Novom Beogradu pljuštala je kiša, kao i u Batajnici, a u centru grada u jednom trenutku smrklo, ali se kasnije jak pljusak sručio i na uži centar grada, dok je grmljavina bila jaka uz snažan vetar.

Kako nam javljaju građani, nešto pre 15.30 sati u Leštanima (Grocka), duvao je jak vetar, pljuštala i jaka kiša.

Nevreme i tokom noći

Kako je najavio RHMZ, kiša i lokalni plјuskovi sa retkom pojavom grmlјavine večeras se očekuju ponegde u Banatu i istočnoj Srbiji, a u toku noći i u ostalom delu Vojvodine.

Pljuskovi se nastavljaju

Kiša i plјuskovi sa grmlјavinom u narednom satu očekuju se ponegde u Mačvi i Vojvodini, a lokalno jaki plјuskovi s grmlјavinom uz intenzivne padavine, jak vetar i grad na području Borskog okruga, glasi najava RHMZ od 18.55.

Reke teku ulicama

U Majdanpeku je nakon nevremena došlo do velikog haosa na ulicama jer se reke slivaju niz puteve.

Automobili su zaglavljeni, a bujica vode sliva se velikom brzinom niz grad.

Zabelela se dvorišta u Majdanpeku

Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, u Majdanpeku je pao grad veličine oraha.

Jeziv prizor na nebu iznad Beograda

"Pogled iz Beograda na superćeliju koja se kreće uz Savu ka širem području Beograda", navodi se u opisu objave na meteorološkoj Instagram stranici Hailz Srbija.

RHMZ izdao upozorenje kakvo se retko viđa

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje kakvo retko kada izdaje, odnosno, hitno upozorenje i to za područje Mačve i Srema.

Putevi puni vode, oprez u saobraćaju!

Iznad Šida upravo se formirao crni oblak, ovde se sprema veliko nevrme.

Autor: Iva Besarabić