KREĆE NOVA TURA NEVREMENA, IMA DA LIJE ČITAVU NOĆ! Bujice tekle ulicama, pao grad veličine ORAHA, a sutra - JOŠ OPASNIJE VREME

Nevreme je stiglo u Beograd iz pravca Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i dalje nastavlja prema istoku Srbije.
To je za danas i najavio je za meteorolog Ivan Ristić, dodajući da su u pitanju superćelije lokalnog karaktera, dok sutra možemo da očekuje još opasnije vreme.
Na Novom Beogradu pljuštala je kiša, kao i u Batajnici, a u centru grada u jednom trenutku smrklo, ali se kasnije jak pljusak sručio i na uži centar grada, dok je grmljavina bila jaka uz snažan vetar.
Kako nam javljaju građani, nešto pre 15.30 sati u Leštanima (Grocka), duvao je jak vetar, pljuštala i jaka kiša.
Nevreme i tokom noći
Kako je najavio RHMZ, kiša i lokalni plјuskovi sa retkom pojavom grmlјavine večeras se očekuju ponegde u Banatu i istočnoj Srbiji, a u toku noći i u ostalom delu Vojvodine.
Pljuskovi se nastavljaju
Kiša i plјuskovi sa grmlјavinom u narednom satu očekuju se ponegde u Mačvi i Vojvodini, a lokalno jaki plјuskovi s grmlјavinom uz intenzivne padavine, jak vetar i grad na području Borskog okruga, glasi najava RHMZ od 18.55.
Reke teku ulicama
U Majdanpeku je nakon nevremena došlo do velikog haosa na ulicama jer se reke slivaju niz puteve.
Automobili su zaglavljeni, a bujica vode sliva se velikom brzinom niz grad.
Zabelela se dvorišta u Majdanpeku
Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, u Majdanpeku je pao grad veličine oraha.
Jeziv prizor na nebu iznad Beograda
"Pogled iz Beograda na superćeliju koja se kreće uz Savu ka širem području Beograda", navodi se u opisu objave na meteorološkoj Instagram stranici Hailz Srbija.
RHMZ izdao upozorenje kakvo se retko viđa
Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje kakvo retko kada izdaje, odnosno, hitno upozorenje i to za područje Mačve i Srema.
Putevi puni vode, oprez u saobraćaju!
Iznad Šida upravo se formirao crni oblak, ovde se sprema veliko nevrme.
Autor: Iva Besarabić