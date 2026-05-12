Ministar Gašić na obeležavanju Međunarodnog dana sestrinstva u VMA

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana sestrinstva u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da je obeležavanje Međunarodnog dana sestrinstva u ustanovi koja na jedinstven način spaja vojničku disciplinu i medicinsku izvrsnost, prilika da se sa dubokim poštovanjem osvrnemo na važnu ulogu koju medicinske sestre i tehničari imaju u sistemu odbrane, ali i u celom zdravstvenom sistemu naše zemlje.

- Biti medicinska sestra ili tehničar znači nositi odgovornost za život, dostojanstvo i nadu u ozdravljenje. To nije lak zadatak, jer zahteva od osobe posebnu požrtvovanost, saosećajnost, stručnost i iskrenu ljubav prema profesiji i životnom pozivu. Vojno okruženje, možda više nego bilo koje drugo, zahteva spremnost da se deluje brzo i odlučno, često i pod pritiskom. Reč je o pozivu koji nije ograničen radnim vremenom, već je prisutan uvek i svuda gde je pomoć potrebna, jednako u miru, ratu, vanrednim situacijama ili u nekim drugim teškim trenucima. I upravo zato, vaša posvećenost i humanost zaslužuju najveće poštovanje i divljenje – rekao je ministar odbrane.

On je naglasio da danas ceo svet uviđa neraskidivu povezanost vojske i zdravstva te da se snaga jedne države ne meri samo njenim odbrambenim kapacitetima, već i sposobnošću da zaštiti i sačuva život i zdravlje svakog njenog građanina.

- U tom smislu, vi ste istinski čuvari te snage – ljudi koji svakodnevno, bez velikih reči, potvrđuju šta znači služiti svojoj otadžbini. Ministarstvo odbrane i celokupno državno rukovodstvo oduvek su prepoznavali važnu ulogu vojnog zdravstva u očuvanju i jačanju naše Vojske, ali i zdravstvenog sistema naše zemlje. Zato ćemo i u narednom periodu nastaviti da ulažemo u razvoj i unapređenje svih kapaciteta - ljudskih i materijalnih, kako bismo dodatno osnažili sistem vojnog zdravstva, obezbedili bolje uslove rada i omogućili efikasniju i još kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svima kojima je ona potrebna – rekao je ministar Gašić.

On je istakao da će ovakvo opredeljenje svoj pun potencijal pokazati samo ukoliko svi lekari, sestre, tehničari i bolničari budu, uz svakodnevni rad, ulagali napor da se dodatno obrazuju i usavrše, da ovladaju upotrebom savremenih tehnologija i tako zadrže korak sa prestižnim medicinskim ustanovama u svetu.



Ministar Gašić naglasio je da je zarad daljeg jačanja vojnog zdravstva potrebno ponovo vratiti Višu medicinsku školu VMA i naložio da se raspiše javni konkurs za prijem lekara i medicinskih tehničara.

Obraćajući se medicinskim sestrama i tehničarima, ministar odbrane rekao je da se u njihovim rukama spajaju preciznost i saosećanje, znanje i toplina, profesionalizam i požrtvovanje te da je upravo zbog toga njihova uloga nezamenjiva – ne samo u procesu dijagnostike i lečenja, već i u očuvanju poverenja koje građani imaju u vojno zdravstvo.

- Vi ste temelj i stub svakog uspeha koji se ovde postiže. Bez vaše posvećenosti, nijedna terapija ne bi bila potpuna, nijedna bitka za zdravlje dobijena, nijedan oporavak u potpunosti ostvaren. Hvala vam što ste tu kada je najteže, kada je najpotrebnije i kada je najvažnije. Nastavite putem koji ste izabrali, ponosno, odgovorno i sa verom u značaj onoga što radite – naglasio je ministar Gašić.

Na današnjoj svečanosti, ministar odbrane uručio je medalju za sestru godine „Verica Ćorluka” glavnoj sestri Klinike za hematologiju Oliveri Marjanović za nesebičnu posvećenost, profesionalizam i doprinos razvoju sestrinske struke. Medalja je ustanovljena u čast nekadašnje glavne sestre VMA i pukovnika sanitetske službe Vericu Ćorluku zbog posebnih zasluga za sestrinski poziv kakav danas poznajemo.

Načelnik Vojnomedicinske akademije pukovnik prof. dr Nenad Perišić istakao je da se danas proslavlja dan profesije koja je mnogo više od samog naziva medicinska sestra – tehničar te da je to struka koja spaja medicinsko znanje sa empatijom, strpljenjem i požrtvovanjem.

- Svesni smo vašeg svakodnevnog fizičkog i emocionalnog napora koji nosite sa sobom i u sebi. Znam da vam nije lako, ali isto tako vas podsećam da ste srce ne samo Vojnomedicinske akademije, već i svake druge bolnice. Vi ste uvek tu u najtežim trenucima spremne da pomognete, ne samo u stručnom smislu, već i da pružite nadu za izlečenje, reči utehe i tople ljudske podrške – rekao je pukovnik Perišić.

Glavna medicinska sestra Vojnomedicinske akademije Biljana Bradić istakla je da se sestrinstvo najbolje razume u svakodnevnoj praksi - tamo gde se donose brze i precizne odluke, gde svaki postupak ima svoju težinu i posledicu i gde znanje nije formalnost, već preduslov bezbednosti i poverenja pacijenata.

Povodom današnjeg praznika uručeni su pokloni i priznanja istaknutim pojedincima ove vojnomedicinske ustanove.

Međunarodni dan sestrinstva obeležava se širom sveta od 12. maja 1974. godine, na godišnjicu rođenja britanske medicinske sestre Florens Najtingejl - začetnice modernog sestrinstva kao priznate medicinske profesije.



Autor: Jovana Nerić