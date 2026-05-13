U OVOM mestu u Srbiji temperatura je otišla u MINUS: Jutro vedro ali hladno u celoj zemlji

Na Kopaoniku je, prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, minus tri stepena, a u Srbiji je jutro iznad većeg dela zemlje vedro i hladnije, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom.

Nula stepeni izmereno je na Crnom vrhu, jedan stepen je na Zlatiboru, tri u Sjenici i Požegi.

Pet stepeni je na Paliću, u Subotici, Zrenjaninu, Somboru, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Ćupriji, a šest stepeni u Kragujevcu, Valjevu, Loznici, Smederevskoj Palanci.

Za stepen više, sedam stepeni Celzijusovih izmereno je jutros u Beogradu, Kraljevu, Leskovcu, osam je u Nišu, Kruševcu, Zaječaru, a najtoplije je u Negotinu gde je temperatura 9 stepeni.

Tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se na području AP Kosovo i Metohija.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije jak i olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju.

Najviša temperatura biće od 15 do 18 stepeni.

