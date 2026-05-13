Poznato kada stiže novi talas pljuskova sa grmljavinom: Evo da li nam PRETE nepogode i obilne padavine

Prethodna dva dana Srbiju su pogodile snažne oluje sa grmljavinom i obilne padavine, a padao je i grad. Već sada nazire se novi preokret vremena.

Danas je došlo do stabilizacije vremena, ali je veoma hladno, usled prodora osetno hladnije vazdušne mase sa severozapada.

U nastavku dana u Srbiji smena sunca i oblaka, ali se padavine ne očekuju.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 19, u Beogradu do 17 stepeni.

U četvrtak nakon vedrog jutra, tokom dana sunčano i toplije, uz temperature preko 20 stepeni.

Nažalost, jutro će biti veoma hladno, ponegde se očekuje čak i prizemni mraz.

Krajem dana sa jugozapada naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će se tokom večeri i noći premeštati preko ostatatka zemlje dalje na severoistok.

U petak ujutro kratkotrajno razvedravanje, ali tokom dana sa zapada novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U Srbiji za vikend i početkom sledeće sedmice biće veoma nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, jakim gromovima i obilnijim pljuskovima.

Kako se ponovo očekuje opasnost od nepogoda, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Maksimalna temperatura u petak i subotu biće od 20 do 25 stepeni, uz veoma sparno vreme.

U nedelju zahlađenje, maksimalna temperatura od 14 do 20 stepeni.

Početkom sledeće sedmice malo toplije, ali i dalje sveže za maj mesec.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za sredinu maja je od 21 do 24°C.

Autor: Marija Radić