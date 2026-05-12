Apokaliptični snimci iz srpskog grada: Ulice preplavljene, u dvorištu se formiralo jezero, voda ušla u školu

Obilne padavine pogodile su danas Kragujevac, a skoro čitav grad je ostao pod vodom.

Društvenim mrežama kruže strašni snimci iz Kragujevca, a na njima se vide preplavljene ulice. U jednom dvorištu se formiralo mini jezero.

Ulica kod VIS-a izgleda haotično, a voda je čak ušla i u zgradu Politehničke škole.

Kako smo pisali, pred sam kraj dana i uveče hladni front done će jako zahlađenje, ali prolazno na udare olujni i orkanski severozapadni vetar sa udarima preko 100 km/h. Temperatura će biti u padu i za više od 10 stepeni.

